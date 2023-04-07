В Новочеркасске собака на детской площадке набросилась на женщину

Информацию о поимке нападавшей собаки подтвердили. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска.

В Новочеркасске Ростовской области огромная собака вцепилась в проходившую мимо женщину. Видеозапись нападения животного на человека опубликовали в социальных сетях жители соседнего дома, которые и стали невольными свидетелями происшествия.

ПЫТАЛИСЬ СУМКОЙ ОТБИТЬ НЕСЧАСТНУЮ

Инцидент произошел 7 апреля около 14:00 в микрорайоне Молодежном на детской площадке, что на улице Матросова, 10. На видео видно, что пострадавшая пыталась отбиться от нападавшего животного. Однако огромная дворняга крепко вцепилась зубами сначала в руку женщины, а потом — в ногу.

Дети от страха залезли на игровую горку и лавочки, стоящие рядом, и ничем не могли помочь несчастной. В это время другая женщина пыталась отбить жертву от дикого пса то сумкой, то детским пластмассовым бумерангом. Только после этого пес убежал.

У женщины до крови искусаны руки. Фото: читательница "КП - Ростов-на-Дону".

- В итоге женщину с окровавленными руками увезла скорая, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» жительница Новочеркасска Наталья. - Мы сразу же написали жалобу в полицию. Я сама сегодня шла на работу, а около подъезда таких собак было штук 15 не меньше...

Пострадавшая горожанка госпитализирована в БСМП с множественными ранами кистей рук и предплечий.

ПОСТРАДАВШЕЙ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

В администрации в курсе произошедшего.

- На улицы агрессивное животное не вернется, - заверили в городской мэрии. - По поручению главы администрации Юрия Лысенко в микрорайон Молодежный выехала бригада ловцов. С помощью местных жителей агрессивное животное нашли и забрали.

По информации городского департамента ЖКХ и благоустройства, у собаки могут быть хозяева. После того, как владельцев установят, им предстоит понести ответственность за произошедшее. Если собака безнадзорная, на улицу ее уже не вернут.

Представители администрации пообещали связаться с пострадавшей женщиной, чтобы оказать помощь.

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