На ростовчанку во время прогулки напала свора собак

По словам женщины, ЧП произошло в Северном микрорайоне Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове жительница Северного микрорайона города пожаловалась на то, что на проспекте Космонавтов, 2, она едва не стала жертвой бездомных собак. Женщина выгуливала своего пуделя, когда шесть псов бросились прямо на нее. По мнению ростовчанки, бездомных дворняг привлекла комнатная собачка.

- Мой был на поводке, когда на нас налетела стая. Своего пуделя я успела поднять на руки, но одна самая агрессивная собака из стаи успела прихватить меня за ногу. Теперь я не чувствую себя в безопасности, пока по городу бегают эти клыкастые банды, - рассказала женщина.

В центре безнадзорных животных корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что заявки на отлов животных в этом районе им не поступали.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что горожане пожаловались на стаи собак, которые пристают к прохожим на площади 2-й Пятилетки. Сообщения о бездомных животных размещены и на сайте сервиса «Благоустройство города». Стоит отметить, что сообщений из разный районов города на сайте накопилось уже несколько десятков.

Авторы заявок говорят о необходимости разобраться с животными. Псы, по словам жителей, мешают пешеходам переходить дорогу, пристают. Сейчас особенно сложно, ведь в холодное время года собаки могут быть агрессивными. Они передвигаются стаями по несколько особей, чем привлекают к себе внимание всех прохожих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на стаи бродячих собак

Некоторые местные жители требуют разобраться с животными (подробнее)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.