«Учуяла запах и напала»: На собаку, которая искусала женщину в Новочеркасске, ранее могли натравливать пса

Сейчас нападавший пес находится под присмотром зоозащитника. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону".

Накануне, 7 апреля, на детской площадке города Новочеркасске Ростовской области бездомный пес напал на женщину. В тот момент рядом находились дети, подростки и другие взрослые. На помощь несчастной кинулась лишь одна женщина, которая пыталась ударить собаку тем, что подвернулось под руку. Но не особо успешно. В результате пострадавшая была доставлена в БСМП с укусами рук и ног, а собаку поймал и забрал к себе местный зоозащитник Илья Нурутдинов.

Специалист рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», что он увидел, когда прибыл на место происшествия, и какие есть версии случившегося.

ОТСТРЕЛИЛИ НЕ ТУ СОБАКУ

По словам Ильи, когда он приехал к месту события, часа через два после происшествия, то виновник инцидента просто стоял, повиливая хвостом. Какая-то девушка гладила пса по голове. Что зоозащитнику показалось странным. Особенно учитывая тот факт, что до него спасать жертву нападения выехал целый отряд собаколовов из компании - городского подрядчика по отлову безнадзорных животных.

- Наряд был, но они отстрелили совсем другую собаку, - считает Илья. – Это был дротик со снотворным. Мне пришлось откачивать собаку, которая могла умереть от передозировки.

Наряд по отлову бездомных животных по ошибке усыпил другого пса. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону".

Тогда Илье ничего не оставалось, как забрать настоящего «преступника» к себе домой - теперь он находится под строгим присмотром и ведет себя спокойно.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ И ПОЧЕМУ НАПАЛА

Зоозащитник отмечает, что этот пес появился в городе более трех недель назад. Сначала на нем красовался ошейник, но затем он исчез. Можно было бы предположить, что у пса должен быть хозяин... Однако, размышляет Илья, из факта наличия ошейника этого напрямую не следует.

И обращает внимание на другой факт. На первом видео, которое сняли жильцы соседнего дома, видно, что агрессия собаки направлена лишь на одного человека из шестерых, находящихся на тот момент на площадке.

- Пострадавшую очень жаль, и желаю ей скорейшего выздоровления. Но по нашей информации, муж и сын этой женщины натравливали своего пса на этого бездомного, - рассказывает зоозащитник. – Видимо, он учуял запах и напал на женщину. Так как он больше никого не тронул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске собака на детской площадке набросилась на женщину

Жители соседнего дома поделились фотографиями и видео кровавого инцидента (подробнее)