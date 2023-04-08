Студентка из Новочеркасска победила на первенстве России по пауэрлифтингу с экстремально длинным маникюром

Вероника взяла за правило: всегда выходить на помост с макияжем, маникюром и прической. Фото: Личный архив героя публикации

Вот уж действительно красота — страшная сила! Вернее, у красоты может быть сила неимоверная. Это доказывает 19-летняя студентка из Новочеркасска Вероника Павленко. Девушка победила на первенстве страны по пауэрлифтингу, не снимая длиннющих наращенных ногтей! Студентка, спортсменка и просто красавица рассказала читателям «КП - Ростов-на-Дону», как в таком, казалось бы, мужественном виде спорта, оставаться женственной и экстремально модной.

НА СЕКЦИЮ ПОПАЛА СЛУЧАЙНО

Глядя на фото Вероники в соцсетях с ярким фантазийным макияжем, пирсингом в носу и языке и супердлинными ногтями, сложно представить, что девушка выходит на помост и поднимает тяжести лучше соперниц. Так, в Туле она одержала победу на первенстве страны среди юниоров и юниорок от 19 до 23 лет.

Папа и дочь уже шесть лет занимаются пауэрлифтингом. Фото: Личный архив героя публикации

В весовой категории до 57 кг она установила новый рекорд России в приседании со штангой — 163 килограмма, побив свой предыдущий рекорд. В сумме троеборья — приседании, жиме лежа и становой тяге — обогнала серебряного призера примерно на 30 килограммов.

СПОРТ — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Вероника признается, в такой спорт попала совершенно случайно. Собиралась на секцию легкой атлетики, а записалась на тяжелую. У Павленко вся семья спортивная: папа Саша и дочка — ходят в тренажерный зал, а мама Оксана — на йогу.

- На первую тренировку меня вел папа в зал, куда сам когда-то ходил, - вспоминает спортсменка. - Вообще, родня первое время достаточно скептически относилась к моим занятиям, думали, быстро брошу. До этого занималась всем, чем только можно — и на волейбол ходила, и на плавание, и на различные виды танцев — надоедало через месяц-два.

На правой руке ногти всегда короткие для становой тяги, а на левой маникюрной фантазии есть где разгуляться. Фото: Личный архив героя публикации

А тут не бросила. Более того, спустя четыре года занятий Вероника вместе с папой перешла в зал по пауэрлифтингу, где они стали тренироваться у друга отца — Александра Пахучего.

- Тренер увидел потенциал, стал вводить базовые упражнения. И 14 лет я уже поехала на свои первые соревнования — Кубок России альтернативной федерации в Краснодаре, в 14 лет взяла первое место в своей возрастной категории и и абсолютное, - рассказывает Вероника.

НА ПОМОСТ — ТОЛЬКО С МАКИЯЖЕМ

А в 2021 году на первенстве Европы в Швеции также стала победительницей в своей категории и в абсолютной и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Учитывая международную обстановку, следующий этап, скорее всего пройдет в Китае или Таиланде.

Вероника доказывает, что в пауэрлифтинге можно быть женственной. Фото: Личный архив героя публикации

- Считается, что самые сильные спортсмены в России, Китае и США. Будет здорово посоревноваться, - говорит дончанка. - Будут эти старты или нет, мы с Александром Ивановичем готовимся. Несмотря на то, что я сейчас в Москве, он за меня переживает, каждую мою тренировку в записи отсматривает. Можем просто созвониться, если камень на душе лежит — выговориться.

Тренер из Новочеркасска воспитал у девчонок в своей команде привычку выходить на помост «при параде»: с макияжем, маникюром и прической. Вероника даже прошла несколько курсов по макияжу и теперь помогает девушкам преобразиться на выпускной или перед студенческими выступлениями, часто ее саму приглашают в качестве модели. Ну и, конечно, поражает судей своими огромными ногтями с дизайном.

Родители едут на все выступления дочери, в каком бы городе они не проходили. Фото: Личный архив героя публикации

- На правой руке у меня короткая квадратная форма, чтобы в становой тяге хвату не мешать, а на левой и десятым, и двенадцатым номером длину делаю. Когда уехала в вуз, научилась наращивать сама, - рассказывает наша героиня. - В зале все уже привыкли. А на соревнованиях судьи часто удивляется: «Как ты что-то сделаешь с такими ногтями?» Один из них каждый раз делает фото, чтобы дома жене показать.

РОДИТЕЛИ НЕ ПРОПУСКАЮТ НИ ОДНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Спортсменка из Новочеркасска мечтает связать свою жизнь с иностранными языками — Вероника учится на втором курсе РУДН на переводчика с английского и испанского. В планах после бакалавриата — зарубежное регионоведение в магистратуре и свой спортзал с подопечными. Родители, у которых свой бизнес по благоустройству города, ничуть не расстроены, что дочь не продолжит семейное дело, а выбрала свой путь.

Девушка мечтает выучиться на переводчика, но еще и открыть свой тренажерный зал. Фото: Личный архив героя публикации

- Они меня поддерживают меня на все 200 процентов, не пропускают ни одни мои соревнований ни в одном городе, где бы они ни были — всегда приезжают, - с улыбкой говорит Вероника. - Завтра у меня Московские студенческие спортивные игры. Папа с мамой уже едут, бабушки будут смотреть выступление онлайн.

Кажется, что у спортсменки и красавицы нет отбоя от женихов, но пока просто некогда, признается девушка. Учится в университете на отлично, тренируется через день, участвует во всех студенческих активностях. Так что пожелаем дончанке новых побед и будем болеть за нее на международных стартах!

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