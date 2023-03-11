Думала, дело в генетике, но пошла в спортзал: жительница Ростовской области рассказала, как похудела на 60 кг

Татьяна всегда была крупной и даже не помнила себя в весе меньше 80 кг в пятом классе. Фото: Личный архив героя публикации

Татьяна Аленина из Ростовской области до 35 лет думала, что избыточный вес в ее семье — проблема наследственная. И спокойно жила в значениях 120+ со слабыми попытками сбросить хоть что-то за счет модных диет. Но все перевернул в тот день, когда ее отца не стало из-за лишнего веса. Татьяна сбросила 60 килограммов, став примером для жителей своего города. Своей историей она поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

«НЕ ПОМНЮ СЕБЯ ХУДОЙ»

Татьяне на днях исполнится 40 лет. Сегодня замридектора техникума, супруга и мама 21-летнего сына при росте 170 сантиметров весит 68 килограммов. Такой стройной она не помнит себя даже в детстве.

Татьяна думала, что лишний вес в ее семье - дело наследственное. Фото: Личный архив героя публикации

- У меня всегда были проблемы с весом. Не помню себя худой. Мой минимальный вес, сколько я себя помню, — это 80 килограммов в пятом классе. Дальше он просто рос. После родов дошло до 124 кило, - вспоминает Татьяна.

При этом женщина всегда думала, что дело в генетике, а оказалось — в пищевых привычках.

- Папа весил 200 килограммов, мама — 120. Вся семья любила поесть, мама вкусно готовила. На столе всегда было жирное мясо, - продолжает собеседница.

Став мамой, Татьяна набрала свой максимальный вес. Фото: Личный архив героя публикации

ПАПА УМЕР МОЛОДЫМ

Пять лет назад Татьяна поняла, что больше в своем весе жить не может.

- У отца из-за лишнего веса начались проблемы со здоровьем, в том числе сахарный диабет. Дошло до ампутации, и он умер совсем молодым — в 59 лет. После этого решила, что я так не хочу и буду бороться, - делится наша героиня.

В спортзал она пришла в 35 лет в весе 124 килограмма. Начала работать с тренером, правильно питаться.

Много лет Татьяна жила в весе 124 килограмма. Фото: Личный архив героя публикации

- Вес был большой, поэтому резко пошел вниз: 40 килограммов ушло в первый год, остальное - в следующий, - рассказывает Татьяна. - Почувствовала эйфорию, и здоровье пришло в норму — у 20-летних нет таких анализов как у меня сейчас.

СЫН СПРАШИВАЕТ СОВЕТА

Татьяна похудела до 62 килограммов, потом уже занялась построением фигуры и «докачалась» до 68 кило.

- Мне стала доступна одежда маленьких размеров. Теперь с радостью выхожу в люди, больше не боюсь фотографироваться, - делится Татьяна. - Для любой из нас красивая фигура — это уверенность в себе.

Результат, который Татьяна видит в зеркале, мотивирует ее не сдаваться и продолжать заниматься спортом и правильно питаться. Фото: Личный архив героя публикации

Сын Данил поддержал Татьяну и стал заниматься с ней в зале. Сейчас он учится в военной академии и спрашивает у мамы совета во время подготовки к спортивным нормативам. Он же помог осуществить давнюю мечту женщины: похудев, она встала на сноуборд под чутким руководством Данила.

- Мама поначалу переживала за меня. Для нее было неожиданным, что я быстро сбрасываю вес. Спрашивала: «А не пьешь ли какие вредные таблетки, не гробишь здоровье?», - смеется дончанка. - Но сомнения прошли, когда я начала с ней работать в плане диеты и физических упражнений. Мама сбросила 24 килограмма и удерживает вес в 90 килограммов — я ей горжусь!

Увлечение спортом разделяет сын Даниил. Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ТАКОЙ КАК РАНЬШЕ»

Сбросив за два года 60 лишних кило, Татьяна стала примером для семьи, коллег на работе и всех, кто занимается в спортзале. Свой вес она удерживает уже три года. Разве что потяжелела на шесть кило за счет мышц.

- Желания вернуться обратно нет: я не хочу быть такой, как раньше. Моя жизнь изменилась на 180 градусов, - говорит Татьяна. - В этой нет ничего невозможного. Стройнеть, особенно для здоровья, никогда не поздно. Все у нас в голове. Если ты для себя решишь, что тебе это надо, то сколько бы тебе ни было лет, сколько бы в тебе ни было веса - все возможно. Конечно, по мановению волшебной палочки ничего не случается. И вес, который мы наедали 20-30 лет, за два месяца не улетучится, но труд, упорство и время делают свое дело.

Теперь Татьяна может позволить себе надевать то, что нравится. Фото: Личный архив героя публикации

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