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Общество14 декабря 2022 12:56

65-летний бодибилдер из Ростова рассказал, как похудеть на размер за две недели до Нового года

Спортсмен назвал простые правила, которые помогут скинуть до шести килограммов
Анна ШИЛЯЕВА
Тренер рассказал, как похудеть за две недели.

Тренер рассказал, как похудеть за две недели.

Фото: Олег УКЛАДОВ

До Нового года осталось две недели. В Ростове отменили ограничения, поэтому многие жители будут встречать праздник в ресторанах. Настало время выбора нарядов, а еще – попыток скинуть пару – тройку лишних кило за короткий срок. 65-летний Чемпион Европы по бодибилдингу Владимир Муран рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как быстро привести себя в форму.

«ОТЧАЯННО НАДОЕЛО НЕСПОРТИВНОЕ ТЕЛО»

Спортом Владимир увлекся уже в зрелом возрасте – после 40 лет. До этого он работал программистом и о рельефном теле мог только мечтать. Но потом, взглянув на себя в зеркало, понял – так больше не может продолжаться.

- Я в полной мере осознал, что мне отчаянно надоело мое неспортивное тело. С тех пор вместо компьютерной мышки у меня – гантели, - говорит спортсмен.

Владимир Муран довел свое тело до совершенства и стал фитнес-тренером, чтобы помогать другим.

Владимир Муран в свои 65 лет даст фору юным спортсменам. Фото: из личного архива героя публикации

Владимир Муран в свои 65 лет даст фору юным спортсменам. Фото: из личного архива героя публикации

«ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО»

- Похудеть за две недели легко. В случае экспресс-похудения сначала из организма выводится вода. На этом принципе основаны все программы подготовки спортсменов перед соревнованиями. К примеру, атлету надо попасть в свою весовую категорию, а у него два-три лишних кило. Он за два дня от них избавляется, просто уменьшая объем жидкости, - рассказывает Владимир Муран. – За две недели человек может потерять до семи литров жидкости и уменьшить объемы.

Спортсмен предостерегает, что при «сушке» главное – не перегнуть палку и не довести организм до обезвоживания.

- В качестве помощника используйте отвары ромашки, зверобоя, зеленого чая. Они неплохо выводят лишнюю жидкость от организма. Неплохо с этой задачей справляется и молоко, - продолжает тренер.

Владимир занялся спортом уже после 40 лет, но добился больших успехов. Фото: из личного архива героя публикации.

Владимир занялся спортом уже после 40 лет, но добился больших успехов. Фото: из личного архива героя публикации.

КОВАРНЫЕ СЛАДОСТИ

Стоит отказаться от сладкого и соленого. Это высококалорийные продукты, которые задерживают влагу.

- Для понимания – одно пирожное содержит в себе примерно 500 калорий. Женщине весом 55-60 килограммов и ростом 163-165 сантиметров в сутки нужно как минимум 1200 калорий. Съедая два пирожных, можно «выгрести» весь суточный калораж и остаться голодным, - продолжает Владимир Муран.

РАСТОПИМ ЖИР

Собеседник советует поменять и подход к питанию. Сократить объем порций нужно на одну четвертую, чтобы организм не испытывал стресс. К концу месяца количество еды уменьшится вдвое, и жир начнет «топиться».

Тренер считает, что похудеть за короткий срок возможно. Фото: из личного архива героя публикации.

Тренер считает, что похудеть за короткий срок возможно. Фото: из личного архива героя публикации.

- Как я уже говорил, вначале уходит лишняя вода, а затем, через месяц, начинает расщепляться и жировая прослойка, - поясняет Владимир Муран.

НЕТ МАНДАРИНАМ

Бодибилдер перечислил продукты, от которых лучше отказаться, чтобы реже испытывать голод и не переедать.

- Мандарины и яблоки не советую по той причине, что они повышают кислотность в желудке. После этих фруктов хочется больше есть, - говорит спортсмен.

Их он советует заменить на груши и морковь.

Летом спортсмен проводил бесплатные тренировки для всех желающих. Фото: из личного архива героя публикации.

Летом спортсмен проводил бесплатные тренировки для всех желающих. Фото: из личного архива героя публикации.

По той же причине тренер рекомендует убрать из рациона кефир.

- Замените его ряженкой или простоквашей. И помните всегда, две вещи лежат в основе красивой фигуры – спорт и правильное питание, - сказал Владимир Муран.

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