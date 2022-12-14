65-летний бодибилдер из Ростова рассказал, как похудеть на размер за две недели до Нового года

Тренер рассказал, как похудеть за две недели. Фото: Олег УКЛАДОВ

До Нового года осталось две недели. В Ростове отменили ограничения, поэтому многие жители будут встречать праздник в ресторанах. Настало время выбора нарядов, а еще – попыток скинуть пару – тройку лишних кило за короткий срок. 65-летний Чемпион Европы по бодибилдингу Владимир Муран рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как быстро привести себя в форму.

«ОТЧАЯННО НАДОЕЛО НЕСПОРТИВНОЕ ТЕЛО»

Спортом Владимир увлекся уже в зрелом возрасте – после 40 лет. До этого он работал программистом и о рельефном теле мог только мечтать. Но потом, взглянув на себя в зеркало, понял – так больше не может продолжаться.

- Я в полной мере осознал, что мне отчаянно надоело мое неспортивное тело. С тех пор вместо компьютерной мышки у меня – гантели, - говорит спортсмен.

Владимир Муран довел свое тело до совершенства и стал фитнес-тренером, чтобы помогать другим.

Владимир Муран в свои 65 лет даст фору юным спортсменам. Фото: из личного архива героя публикации

«ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО»

- Похудеть за две недели легко. В случае экспресс-похудения сначала из организма выводится вода. На этом принципе основаны все программы подготовки спортсменов перед соревнованиями. К примеру, атлету надо попасть в свою весовую категорию, а у него два-три лишних кило. Он за два дня от них избавляется, просто уменьшая объем жидкости, - рассказывает Владимир Муран. – За две недели человек может потерять до семи литров жидкости и уменьшить объемы.

Спортсмен предостерегает, что при «сушке» главное – не перегнуть палку и не довести организм до обезвоживания.

- В качестве помощника используйте отвары ромашки, зверобоя, зеленого чая. Они неплохо выводят лишнюю жидкость от организма. Неплохо с этой задачей справляется и молоко, - продолжает тренер.

Владимир занялся спортом уже после 40 лет, но добился больших успехов. Фото: из личного архива героя публикации.

КОВАРНЫЕ СЛАДОСТИ

Стоит отказаться от сладкого и соленого. Это высококалорийные продукты, которые задерживают влагу.

- Для понимания – одно пирожное содержит в себе примерно 500 калорий. Женщине весом 55-60 килограммов и ростом 163-165 сантиметров в сутки нужно как минимум 1200 калорий. Съедая два пирожных, можно «выгрести» весь суточный калораж и остаться голодным, - продолжает Владимир Муран.

РАСТОПИМ ЖИР

Собеседник советует поменять и подход к питанию. Сократить объем порций нужно на одну четвертую, чтобы организм не испытывал стресс. К концу месяца количество еды уменьшится вдвое, и жир начнет «топиться».

Тренер считает, что похудеть за короткий срок возможно. Фото: из личного архива героя публикации.

- Как я уже говорил, вначале уходит лишняя вода, а затем, через месяц, начинает расщепляться и жировая прослойка, - поясняет Владимир Муран.

НЕТ МАНДАРИНАМ

Бодибилдер перечислил продукты, от которых лучше отказаться, чтобы реже испытывать голод и не переедать.

- Мандарины и яблоки не советую по той причине, что они повышают кислотность в желудке. После этих фруктов хочется больше есть, - говорит спортсмен.

Их он советует заменить на груши и морковь.

Летом спортсмен проводил бесплатные тренировки для всех желающих. Фото: из личного архива героя публикации.

По той же причине тренер рекомендует убрать из рациона кефир.

- Замените его ряженкой или простоквашей. И помните всегда, две вещи лежат в основе красивой фигуры – спорт и правильное питание, - сказал Владимир Муран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер-бодибилдер из Ростова подвергся нападкам хейтеров после бесплатного фитнеса на Соленом озере

65-летний ростовчанин уверен: насмехались завистники (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Я шел к этому четверть века»: В 62 года ростовчанин переделал себя так, что стал выглядеть лучше Шварценеггера

Сейчас пенсионер-спортсмен Владимир Муран готовится к очередному чемпионату России по бодибилдингу (подробнее)