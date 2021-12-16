В Ростовской области зафиксирован новый штам коронавируса — омикрон

Людей, контактировавших с заболевшим, отправили на изоляцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом омикрон, выявлен в Ростовской области. Об этом сообщает Управление Роспортебнадзора по Ростовской области.

По данным санитарных врачей, заболевание выявили у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета, который прибыл из Республики Конго.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, сейчас организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы не дать распространиться новому штамму. Определен круг людей, контактных заболевшему, они изолированы, и за их состоянием здоровья наблюдают медики.

Ситуация — на контроле донского Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смягчение ограничений в Ростовской области: что изменится с 20 декабря 2021

С 20 декабря в Ростовской области смягчат ограничения по коронавирусу (подробнее)