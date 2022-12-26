О кончине Александра Пономаренко стало известно 24 декабря. Фото: агентство "Имидж-Элит"/ канал "Россия".

Прощание с юмористом Александром Пономаренко пройдет в Новочеркасске 26 декабря. Церемония начнется в Георгиевском храме в 12.00. «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую онлайн-трансляцию траурного мероприятия.

Напомним, юморист Александр Пономаренко выступал в дуэте со своим братом-близнецом Валерием. Коллектив прославился после участия в передаче «Кривое Зеркало» Евгения Петросяна. Артисты также выступали в пародийном шоу «Повтори» и ездили на гастроли.

Александр и Валерий Пономаренко родились в Новочеркасске и много лет прожили на родине. Они участвовали в культурной жизни Ростовской области. Например, в 2008 году поставили спектакль «Клон» и показали его в донских городах, сами выступали в местных театрах. Летом братья спели песню «Таганрогский трамвай» прямо в общественном транспорте.

Знакомые запомнили Александра как открытого и эмоционального человека. «Был в жизни таким, как на сцене,» — рассказала «КП-Ростов» Елена Степура, руководитель ростовского агентства «Имидж-Элит», где учились жена и дочь юмориста.

В 2021 году у Александра Пономаренко диагностировали рак желудка. 24 декабря стало известно, что юморист скончался.

13.45. Артиста похоронили рядом с могилой отца Сергея Пономаренко.

13.30. Присутствующие вспоминают Александра и соболезнуют родным.

- Александр и Валерий Пономаренко своим высочайшим уровнем творчества, своей работой заслужили всеобщую любовь не только жителей Новочеркасска, но и всех жителей страны. Их творчество всегда приносило людям радость, вызывало светлые чувства. Хотели они того или нет, они стали достоянием нашего города. Я думаю, все без исключения жители города знали и знают, кто такие братья Пономаренко. Сегодня, когда уходит Саша, я хочу от имени всех местных жителей выразить слова глубочайшей скорби, - высказался один из друзей юмориста.

13.15. Похороны артиста пройдут на новом кладбище в Новочеркасске.

На кладбище уже собралось много скорбящих. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

12.55. Брат Александра Валерий принимает соболезнования.

Поддержать близких пришли друзья и знакомые Пономаренко. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

12.50. Друзья Александра говорят, что он был его очень позитивным и светлым человеком. По их словам, год назад в семье произошла другая трагедия — от ковида скончался отец Пономаренко.

12.44. Гроб выносят под аплодисменты. Так принято провожать в последний путь артистов.

12.40. С Александром Пономаренко прощается его брат Валерий Пономаренко.

Прощание с Александром Пономаренко. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

12.37. После заупокойного молебна каждый желающий подошел к гробу попрощаться.

Места в храме стало больше. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

12.33. Возле храма около двух десятков машин. Люди продолжают приезжать.

12.30. Знакомые, друзья, коллеги, которые не смогли присутствовать на церемонии, прислали венки. Один из них - от Андрея Малахова.

Возле храма - много адресных венков. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

12.20. Проститься с Александром Пономаренко пришли десятки людей. Возле входа в храм была очередь. Не все смогли сразу попасть внутрь, какие-то люди остались возле церкви в ожидании.

С юмористом пришли проститься десятки человек. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

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