«Нашли портфель около мусорных баков»: в Ростове 11-летний мальчик вышел от друга, а домой так и не вернулся

Мальчика ищут волонтеры отряда "Лиза Алерт" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону волонтеры и правоохранители развернули масштабные поиски ученика одной из городских школ в Советском районе. О пропаже сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

ЗВОНИЛ РОДИТЕЛЯМ ОТ ДРУГА

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, он гостил у друга. А перед тем, как идти домой, позвонил маме и сказал, что скоро будет. С собой телефона у школьника не было. Связь с родителями он держал через мобильный товарища.

- Предположительно, от приятеля подросток вышел около шести часов вечера. Но дома он так и не появился, - сказал источник издания.

Вестей о мальчике нет уже третьи сутки. Известно, что с собой денег у него тоже не было.

РАЙОН «ПРОЧЕСЫВАЛИ» ПОЛСОТНИ ЧЕЛОВЕК

Тем временем, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, в парке «Плевен» около мусорных баков в воскресенье, 9 апреля, обнаружили портфель мальчика.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали, что в ночь на понедельник, 10 апреля, ребенка искали 46 человек. Активисты «прочесывали» подвалы, парки и скверы.

Сегодня поиски также будут продолжены. А уже около полудня стало известно, что ребенка нашли.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.

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