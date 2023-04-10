Не добился взаимности и сломал челюсть: стали известны подробности нападения мужчины на 14-летнюю девочку

По факту происшествия полицейские проводят проверку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азове Ростовской области 9 апреля парень на глазах у прохожих избил 14-летнюю школьницу. После происшествия девушка попала в больницу с серьезными травмами.

Мать пострадавшей Ирина рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что какое-то время назад дочь встречалась с молодым человеком. Когда восьмиклассница решила оборвать с ухажером контакты, он начал ее преследовать.

БЫЛА ПОДАВЛЕННОЙ И ХОТЕЛА РАССТАТЬСЯ

По словам Ирины, Катя находилась в отношениях с 18-летним Константином полгода (имена изменениы — прим. ред.) Женщина говорит, что в какой-то момент заметила изменения в поведении дочки. Она часто была в подавленном состоянии, хотела расстаться с молодым человеком.

— Она на него не жаловалась, но стала ходить какая-то понурая. Не хотела с ним общаться, но продолжала. Он ее преследовал, поджидал везде, — говорит Ирина.

Женщина уточняет, что со временем Катя стала общаться с другим парнем. В воскресенье дочь отправилась знакомиться с отцом нового друга. В итоге пара столкнулась с Константином, который, как предполагает Ирина, снова выслеживал дочь.

Все произошедшее записала камера видеонаблюдения. Фото: скрин с видео, предоставленного героем публикации.

«СПРОСИЛ, ЛЮБИТ ЛИ ОНА ЕГО»

Катя и ее приятель встретили агрессора, когда направлялись в пункт выдачи заказа. Константин в ярости сначала избил парня, потом переключился и на девушку.

— Он спросил, любит ли она его. На ответ «нет» последовал удар. Да такой силы, что дочка сразу потеряла сознание.

Узнав о случившемся, Ирина тут же примчалась в больницу. Врачи диагностировали у Кати сотрясение мозга и перелом челюсти — чтобы кости срослись, ей придется устанавливать скобы.

— На нее тяжело смотреть. Она постоянно плачет, может питаться только через трубочку. Рассказала мне, что он и раньше был агрессивным. Оскорблял, душил. Она не хотела говорить, прятала следы на шее.

Женщина подала заявление в полицию. Однако азовчанка беспокоится, что агрессор уйдет от ответственности и ищет свидетелей происшествия.

— После этого случая мне рассказали, что однажды он ударил женщину в общественном транспорте, в другой раз — избил какого-то мужчину. Произошедшее с моей дочкой я не оставлю просто так.

ОФИЦИАЛЬНО

— В ходе проведения проверки полицейскими установлен и опрошен 18-летний азовчанин, который в ходе конфликта причинил травмы 14-летней местной жительнице. В результате происшествия несовершеннолетняя госпитализирована, — говорится в комментарии донского управления МВД. — По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей. По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством

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