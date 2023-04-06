Свидетели избиения мальчика-инвалида в ростовском ТЦ боятся давать показания

Следком возбудил уголовное дело после избиения подростка в ростовском торговом центре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после того, как на 14-летнего подростка в торговом центре в Ворошиловском районе города напали взрослые мужчины. По данным регионального следкома, их личности уже установили. Это ростовчане, которым 44 года и 37 лет.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц» , - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

НИКТО НЕ ПОПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ МАЛЬЧИКУ

В тот злополучный день Витя с отцом отправились в торговый центр, на входе в который мальчик случайно столкнулся с двумя незнакомцами. Один из них схватил школьника за шиворот, но папа ребенка разнял их. Казалось бы, конфликт исчерпан. Подросток с отцом отправились в кафе, куда и собирались изначально.

Тем временем, мужчины затаили злобу и стали ждать, пока они выйдут из пиццерии. Как только мужчина и школьник покинули кафе, приятели бросились на них: один - держал за руки отца, второй - бил сына.

- Мужчина повалил ребенка на пол и начал наносить удары ногами по всему телу, а затем ударил Витю головой о пол. Потом бывшему мужу удалось вырваться, и он остановил нападавшего. Ужасно, что никто из охранников и посетителей даже не попытался прийти ребенку на помощь, - рассказывает мама Ирина.

«ТАКИЕ ДОЛЖНЫ ДОМА СИДЕТЬ»

Родители мальчика тут же вызвали полицию и скорую.

- Я примчалась в этот торговый центр. Мой сын - ребенок-инвалид. Тот, который бил его, сказал мне, что такие, как Витя, должны вообще дома сидеть. Еще угрожал мне тем, что убьет или изнасилует, - продолжает женщина.

Врачи диагностировали у Вити черепно-мозговую травму, гематомы по всему телу. Кроме этого школьник получил серьезную психологическую травму. Он стал замкнутым, боится выходить из дома и не спит по ночам.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ПОНЕСЛИ СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ»

Ирина говорит, что нападавшие не пытались с ней связаться, и не предлагали оплатить лечение.

- Да я и не взяла бы у них деньги. Больше всего я хочу, чтобы они понесли справедливое наказание. Вот только боюсь, что до суда дело может не дойти. Женщины, которые видели, как сына избивали, сказали, что не пойдут к следователю потому, что боятся, - рассказывает Ирина.

Поэтому родители Вити ищут сейчас тех свидетелей, которые готовы рассказать правоохранителям о том, что видели.

АЛЛО!

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