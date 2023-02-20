Одного ранил в грудь, другого - в руку: мужчина открыл стрельбу в ростовском ТЦ после ссоры с охранником

В одном из ТЦ посетитель устроил стрельбу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове продолжают разыскивать хулигана, устроившего стрельбу в торговом центре. Инцидент произошел в одном из магазинов ТЦ вечером 17 февраля. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», дебошир из травматического пистолета ранил двух человек.

По данным источника, ЧП произошло незадолго до закрытия супермаркета. По предварительным данным, один из покупателей попался на мелкой краже. После этого у него вспыхнул конфликт с охранником. В какой-то момент подозреваемый в воровстве выхватил травматический пистолет и начал стрелять.

— 42-летнего охранника ранил в руку. Еще одного человека, 19-летнего парня, — в грудь, — сообщил источник.

«КП-Ростов-на-Дону» пообщался с сотрудниками ТЦ, которые работали в тот злополучный вечер.

- Наша точка расположена около этого супермаркета. Я слышал стрельбу, но не испугался, потому что не понял, что за звуки это были. Только на следующий день узнал об инциденте, - рассказал работник ТЦ.

По словам мужчины, в этом магазине нередко случаются инциденты.

- Как наступают осень или весна, начинаются какие-то потасовки, разборки. То воруют покупатели, то еще что-нибудь. Ребятам из охраны не завидую. Они ведь даже без оружия работают — не положено, - говорит собеседник.

Напомним, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

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