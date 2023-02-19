Что известно о стрельбе в ТЦ Ростова, в которой ранены два человека

Полицейские устанавливают личность и разыскивают нарушителя. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы разыскивают человека, открывшего стрельбу из травматического пистолета в одном из торговых центров на Северном. Информацию подтверждают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ВО ВРЕМЯ ДРАКИ ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ

Известно, что неизвестный устроил стрельбу в ТЦ Ворошиловского района донской столицы, на проспекте Космонавтов, в пятницу, 17 февраля. Все произошло в ночное время, в 22.30, в продуктовом супермаркете.

На кадрах, появившихся в одном из городских пабликов, видно, как два охранника магазина долго разговаривают с одним из посетителей. Спустя время покупатель переходит к решению вопроса кулаками, а когда не выходит, достает травматический пистолет.

Стрельбу открыли в 22.30 в пятницу вечером в продуктовом супермаркете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Два сотрудника магазина были ранены, - рассказали в донском главке.

Правоохранители сейчас устанавливают личность стрелявшего и разыскивают его, чтобы задержать.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство», - подытожили в пресс-службе.

«ЧИКАГО КАКОЙ-ТО»

Ростовчане же активно обсуждают новость в соцсетях.

- Ого. Вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют, - напугана читательница.

- Чикаго какой-то, - соглашается другая.

Другие подписчики спрашивали, почему мужчиной так плотно заинтересовалась охрана.

- Охрана не имеет права досматривать. Только полиция, - прокомментировал ростовчанин.

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