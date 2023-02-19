Что известно о стрельбе в ТЦ Ростова, в которой ранены два человека

Полицейские устанавливают личность и разыскивают нарушителя.
Фото: ИВАНОВА Диана
В Ростове-на-Дону правоохранительные органы разыскивают человека, открывшего стрельбу из травматического пистолета в одном из торговых центров на Северном. Информацию подтверждают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ВО ВРЕМЯ ДРАКИ ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ
Известно, что неизвестный устроил стрельбу в ТЦ Ворошиловского района донской столицы, на проспекте Космонавтов, в пятницу, 17 февраля. Все произошло в ночное время, в 22.30, в продуктовом супермаркете.
На кадрах, появившихся в одном из городских пабликов, видно, как два охранника магазина долго разговаривают с одним из посетителей. Спустя время покупатель переходит к решению вопроса кулаками, а когда не выходит, достает травматический пистолет.
Стрельбу открыли в 22.30 в пятницу вечером в продуктовом супермаркете.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Два сотрудника магазина были ранены, - рассказали в донском главке.
Правоохранители сейчас устанавливают личность стрелявшего и разыскивают его, чтобы задержать.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство», - подытожили в пресс-службе.
«ЧИКАГО КАКОЙ-ТО»
Ростовчане же активно обсуждают новость в соцсетях.
- Ого. Вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют, - напугана читательница.
- Чикаго какой-то, - соглашается другая.
Другие подписчики спрашивали, почему мужчиной так плотно заинтересовалась охрана.
- Охрана не имеет права досматривать. Только полиция, - прокомментировал ростовчанин.
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