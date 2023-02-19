В Ростове разыскивают открывшего стрельбу с двумя ранеными в ТЦ на Северном

Правоохранители разыскивают человека, открывшего стрельбу в ТЦ на проспекте Королева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка по факту драки со стрельбой якобы из травматического пистолета в одном из торговых центров в Ворошиловском районе донской столицы в пятницу, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

- Все произошло в пятницу, 17 февраля, в 22.30, в продуктовом супермаркете, - уточнили в донском главке.

На данный момент известно о двоих пострадавших.

- Это были два сотрудника магазина, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Также в полиции добавили, что сейчас правоохранители делают все, чтобы установить личность и задержать человека, причастного к совершению преступления.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе.

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