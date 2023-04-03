«Такие должны дома сидеть!»: в ростовском торговом центре на глазах у отца избили ребенка-инвалида

Ростовчанка написала заявление в полицию Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в одном из торговых центров двое посетителей с кулаками накинулись на подростка. О ЧП корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказала 38-летняя мама пострадавшего мальчика Ирина.

«БИЛ ГОЛОВОЙ О ПОЛ»

В тот день 14-летний Витя отправился с отцом прогуляться по Северному.

- Они решили заглянуть в пиццерию в торговом центре у дома. При входе в ТЦ сын столкнулся с двумя мужчинами. Один из них схватил ребенка за шиворот, но отец их разнял, - говорит Ирина.

Решив, что на этом конфликт исчерпан, папа с сыном пошли в кафе. Но, как оказалось, этот инцидент был лишь прелюдией к тому, что случилось дальше.

- Когда они вышли из пиццерии, то увидели тех двоих. Мужчины их специально поджидали. Один из них схватил бывшего мужа за руки и стал бить по коленным чашечкам, пытаясь поставить его на колени. Второй набросился на сына, - рассказывает Ирина.

Нападавший повалил мальчика на пол и стал наносить удары ногами по всему телу.

- А еще бил головой о пол. И никто из окружающих даже не попытался помочь ребенку! Потом бывший муж сумел все же вырваться и оттащить нападавшего от Вити. Представьте, только после этого к ним подошли охранники ТЦ, - продолжает ростовчанка.

«МЫ ПРОСТО МОГЛИ ЛИШИТЬСЯ СЫНА»

Пострадавшие сразу же позвонили в полицию и злоумышленников доставили в отдел. Их личности уже установлены. Одному - 45 лет, второму – 39-ть.

- Мы так и не поняли, из-за чего они избили ребенка. Возможно, хотели сорвать цепочку с шеи, - говорит мама Вити. - Меня поразило другое: когда они узнали об инвалидности сына, то сказали: «на нем не написано, что он - инвалид. Да и вообще, такие должны дома сидеть, я не понимаю - для чего они существуют».

У мальчика диагностировали множественные гематомы, черепно-мозговую траву, у него сколот зуб.

- Я меня ребенок – инвалид, у сына - эпилепсия и другие заболевания. Травмы головы для него могут быть намного более опасными, чем для здоровых детей. Доктор сказал, что мы просто могли лишиться сына в тот день, - рассказывает Ирина.

Сейчас Витя приходит в себя как морально, так и физически.

- Из-за травм у него постоянная слабость, он не может жевать, жалуется на тошноту и головную боль, - сказала женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

"Организована проверка"

- В средствах массовой информации опубликованы сведения о факте избиения группой людей в торговом центре г. Ростова-на-Дону ребенка-инвалида, - рассказали в региональном Следственном Комитете. - По указанию руководителя следственного управления А.Г. Хуаде по данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Ход и результаты проверки взяты на контроль, - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

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