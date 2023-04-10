Фазаны в городе: петушиных боев не устраивают, но селятся в парках и спальных районах города

В социальных сетях ростовчане рассказывают, что замечают на улицах города фазанов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях ростовчане рассказывают, что замечают на улицах города фазанов. Красивые птицы гуляют в клумбах рядом с Площадью Советов. В комментариях горожане пишут, что видели фазанов и в других частях города, в том числе и спальных. Что это - случайность и следующий виток эволюции? Об этом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал ростовский зоолог Александр Липкович.

- Связано это с тем, - рассказывает эксперт, - что фазанов в Ростовской области действительно много, их всегда было много, особенно в последнее десятилетие. Город для них - удобная станция переживания: охоты нет, сельское хозяйство не травит, поэтому, там, где есть парки, забурьяненные станции, фазаны успешно размножаются. И чем больше их становится, тем шире они осваивают город. Они стали обычными городскими птицами. Так что принимайте это совершенно спокойно. Ведь мы же спокойно относимся к тому, что много голубей и грачей, а теперь еще и фазаны - такие же ростовчане, как и мы с вами.

По словам эксперта, этот процесс называется синантропизация.

- От греческих слов syn — вместе и anthropos — человек, - объясняет зоолог. - Есть такое понятие синантропная фауна. Это те виды животных и птиц, которые часто помимо воли человека, а иногда и вопреки его воле, поселяются в селах и городах. И теперь одним из элементов синантропной фауны Ростова стал фазан. Мы привыкли, что синантропная фауна это что-то отрицательное: крысы, вороны, грачи, которые устраивают огромные ночевки и пачкают тротуары. А фазан - это более положительное явление.

Но, по мнению ученого, одними фазанами дело не ограничится.

- Динамика идет, - продолжает Александр Липкович. - К примеру, в Ростове обычной стала горихвостка-чернушка. Эта птица обитает в среднегорье и высокогорье на Кавказе. А теперь она поселилась и в Ростове, живет на многоэтажных зданиях. Потом, мы уже давно привыкли к стрижам. Но это тоже скальные птица. Почему вдруг? Я думаю, растет город, растет этажность – отсюда все больше и больше скальных птиц. Наши парки стареют, и в них появилась садовая горихвостка, которая тоже раньше в Ростове-на-Дону не встречалась. А вот из зверей таким примером могут служить, например, ежи и белки. Последних, к слову, человек сам вселил в город - правда, неизвестно откуда и кто выпустил. А вот в парке Островского появились персидские белки, которых раньше в нашем городе не было.

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