В Ростове сосед забил 17-летнюю девушку молотком и ножом из-за шума в квартире

Как говорят следователи, шум настолько раздражал соседа, что тот с ножом и молотком постучался к соседке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное по своей жестокости преступление произошло в минувшие выходные в Ростове. Ночью в субботу, 8 апреля, 17-летнюю девушку насмерть забили молотком и ножом. И произошло это не на улице, а прямо в квартире. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе следственного управления СК по Ростовской области.

ЧП произошло в Северном районе донкой столицы на бульваре Комарова. По предварительным данным, ночью восьмого апреля 42-летний мужчина, находясь дома, услышал шум из соседней квартиры, где жила 17-летняя девушка. Шум настолько мешал мужчине, что он схватил кухонный молоток и нож и направился к несовершеннолетней. Когда ему открыли дверь, завязался конфликт, который не удалось решить мирно. По версии следствия, мужчина много раз ударил девушку молотком и ножом.

От полученных ран она скончалась на месте происшествия. После случившегося местного жителя задержали.

Мужчину задержали на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В ходе допроса обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом», - прокомментировали в следкоме.

Добавим, что сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, это не первый громкий случай в Ростовской области, когда на человека нападают с ножом в собственном доме. Так, в феврале в одном из районов от руки собственного 17-летнего сына погибла школьный библиотекарь. По предварительным данным, подросток ни в какую не хотел идти спать поздно вечером, и мама выключила компьютер. Тогда сын в пылу ссоры схватился за кухонный нож и несколько раз ударил им маму. От полученных ран женщина скончалась на месте.

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