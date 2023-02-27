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Происшествия27 февраля 2023 16:18

«Тянула его из всех сил»: что известно о семье изо Ростовской области, в которой сын убил мать из-за компьютерной игры

Знакомые рассказали о женщине из Ростовской области, которую зарезал собственный сын
Татьяна ТИХОНОВА
Никто не мог ожидать, что школьный библиотекарь погибнет от ножа.

Никто не мог ожидать, что школьный библиотекарь погибнет от ножа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Никто поверить не может, - признаются местные жители, узнавшие сегодня, что не стало Елены Александровны (все имена изменены — прим. ред.), школьного библиотекаря в их родном поселке.

Еще сложнее поверить в то, как она лишилась жизни. По версии следствия, женщину убил собственный 17-летний сын из-за компьютерной игры. Соседи и выпускники школы рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» о семье, в которой произошла трагедия.

«ВСЯ ШКОЛА СКОРБИТ»

- До сих пор в голове не укладывается — вся школа поверить не может. Учителя ходят очень грустные, и вся школа скорбит. Все учителя сегодня в черном пришли, весь коллектив — никогда такого не было, - делится наблюдением житель поселка.

Погибшая много лет трудилась библиотекарем и заместителем директора в одной из поселковых школ, когда требовалось — замещала учителей на уроках. Рассказывают, как проводила занятия не для галочки, а всегда интересно. И все отзываются о женщине с теплом.

- Она много трудилась, все делала, чтобы сын был ничем не обделен, - рассказывают хуторяне. - Тянула его изо всех сил.

- Елена Александровна — была очень хорошим человеком. Сколько к ней приходила за книгами — всегда улыбалась, такой она светлый человек, такой ее и запомнила. И за все время учебы не слышала, чтобы она хоть с кем-то поругалась. Всегда с коллективом, всегда дружно, - вспоминает выпускница школы, где работала погибшая.

В ПЫЛУ ССОРЫ СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ

Коллеги и ученики ценили в Елене Александровне доброту и оптимизм, которые она сохраняла, несмотря на нелегкую долю. Как рассказали жители, женщина была в разводе. Старшая дочь уже выросла и уехала в другой город, а с мамой остался сын Александр. В свои 17 лет он учился только в девятом классе. По предварительным данным, у подростка заболевание, которое не позволяет ему вместе со сверстниками осваивать школьную программу. Как рассказывают местные жители, он учился не в школе в райцентре, где работала мама, а в хуторе, где они жили.

Мама не могла добиться от сына, чтобы он прекратил играть и лег спать. Тогда она выключила компьютер, а он схватился за нож.

Мама не могла добиться от сына, чтобы он прекратил играть и лег спать. Тогда она выключила компьютер, а он схватился за нож.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ту злополучную ночь, с 25 на 26 февраля, по данным источника, сын заигрался в компьютерную игру, и никак не слушал мать, которая говорила ему выключать технику и идти спать. Не добившись никакой реакции от ребенка, Елена просто выключила компьютер посреди игры. После этого юноша схватил кухонный нож и несколько раз ударил им маму.

ПОХОРОНЯТ В СОСЕДНЕМ ХУТОРЕ

Завтра в школе, где работала Ирина, будет всего три урока. После весь коллектив отправится на похороны, чтобы поддержать семью ушедшей из жизни сотрудницы. Женщина, о которой говорят так много добрых слов, будет упокоена в соседнем хуторе, где расположено кладбище.

По словам знакомых с ситуацией людей, организация похорон легла на плечи мамы погибшей и ее сестер. Некоторые из учеников тоже порываются прийти, но не всем позволяет расстояние — дети из райцентра не поедут в хутор, придут только местные.

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