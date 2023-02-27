«Тянула его из всех сил»: что известно о семье изо Ростовской области, в которой сын убил мать из-за компьютерной игры

Никто не мог ожидать, что школьный библиотекарь погибнет от ножа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Никто поверить не может, - признаются местные жители, узнавшие сегодня, что не стало Елены Александровны (все имена изменены — прим. ред.), школьного библиотекаря в их родном поселке.

Еще сложнее поверить в то, как она лишилась жизни. По версии следствия, женщину убил собственный 17-летний сын из-за компьютерной игры. Соседи и выпускники школы рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» о семье, в которой произошла трагедия.

«ВСЯ ШКОЛА СКОРБИТ»

- До сих пор в голове не укладывается — вся школа поверить не может. Учителя ходят очень грустные, и вся школа скорбит. Все учителя сегодня в черном пришли, весь коллектив — никогда такого не было, - делится наблюдением житель поселка.

Погибшая много лет трудилась библиотекарем и заместителем директора в одной из поселковых школ, когда требовалось — замещала учителей на уроках. Рассказывают, как проводила занятия не для галочки, а всегда интересно. И все отзываются о женщине с теплом.

- Она много трудилась, все делала, чтобы сын был ничем не обделен, - рассказывают хуторяне. - Тянула его изо всех сил.

- Елена Александровна — была очень хорошим человеком. Сколько к ней приходила за книгами — всегда улыбалась, такой она светлый человек, такой ее и запомнила. И за все время учебы не слышала, чтобы она хоть с кем-то поругалась. Всегда с коллективом, всегда дружно, - вспоминает выпускница школы, где работала погибшая.

В ПЫЛУ ССОРЫ СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ

Коллеги и ученики ценили в Елене Александровне доброту и оптимизм, которые она сохраняла, несмотря на нелегкую долю. Как рассказали жители, женщина была в разводе. Старшая дочь уже выросла и уехала в другой город, а с мамой остался сын Александр. В свои 17 лет он учился только в девятом классе. По предварительным данным, у подростка заболевание, которое не позволяет ему вместе со сверстниками осваивать школьную программу. Как рассказывают местные жители, он учился не в школе в райцентре, где работала мама, а в хуторе, где они жили.

Мама не могла добиться от сына, чтобы он прекратил играть и лег спать. Тогда она выключила компьютер, а он схватился за нож. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ту злополучную ночь, с 25 на 26 февраля, по данным источника, сын заигрался в компьютерную игру, и никак не слушал мать, которая говорила ему выключать технику и идти спать. Не добившись никакой реакции от ребенка, Елена просто выключила компьютер посреди игры. После этого юноша схватил кухонный нож и несколько раз ударил им маму.

ПОХОРОНЯТ В СОСЕДНЕМ ХУТОРЕ

Завтра в школе, где работала Ирина, будет всего три урока. После весь коллектив отправится на похороны, чтобы поддержать семью ушедшей из жизни сотрудницы. Женщина, о которой говорят так много добрых слов, будет упокоена в соседнем хуторе, где расположено кладбище.

По словам знакомых с ситуацией людей, организация похорон легла на плечи мамы погибшей и ее сестер. Некоторые из учеников тоже порываются прийти, но не всем позволяет расстояние — дети из райцентра не поедут в хутор, придут только местные.

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