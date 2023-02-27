Под Ростовом школьник зарезал мать после того, как она выключила компьютер и прервала игру

Несмотря на поздний час, школьник не хотел прекращать игру и идти спать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ростовом 17-летнего жителя одного из хуторов подозревают в жестоком убийстве матери. По версии следствия, он несколько раз ударил женщину ножом во время ссоры. Как выяснила «КП — Ростов-на-Дону», семья была благополучной, а конфликт произошел из-за компьютера. Рассказываем подробности происшествия.

БЕДА ПРИШЛА В ОБЫЧНУЮ СЕМЬЮ

Жители хутора до сих пор не могут поверить в произошедшее. Семья казалась самой обычной. 52-летняя Елена была в разводе, воспитывала 17-летнего Сашу, работала библиотекарем в школе. (все имена изменены — прим. ред.) Женщина поддерживала связь со старшей дочерью, которая выросла и давно жила в другом городе.

- Уже установлено, что семья характеризовалась положительно, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - И в органах профилактики на учете ее члены не состояли.

При этом, как сообщил собственный источник «КП-Ростов-на-Дону», подросток учится только в девятом классе. По предварительным данным, у юноши есть некий диагноз, который не позволяет осваивать школьную программу вместе с ровесниками. На учете у психиатра он не числился. Мама старалась делать все для сына, но, как и у всех, в семье возникали конфликты.

НЕ ХОТЕЛ ВЫКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕР

Трагедия произошла в выходные, в ночь с 25 на 26 февраля. По словам источника, Саша заигрался в компьютерную игру, хотя час был уже поздний. Мать несколько раз говорила сыну «закругляться» и идти спать, но тот просьбы игнорировал.

Когда мама выключила компьютер в разгар игры, сын схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В какой-то момент мать не выдержала и сама выключила компьютер. И тогда нервы сдали у Александра. Он схватил кухонный нож и несколько раз ударил им маму — бил по телу, голове и шее. От полученных ран женщина скончалась на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в Следственном управлении СК по Ростовской области, школьника задержали, и в суд было направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе допроса, проведенного с участием психолога и законного представителя и защитника, несовершеннолетний признал виду в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, что подтвердил в ходе проверки показаний на месте, - сообщили в следкоме.

- Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой Ростовской области, - прокомментировал в региональной прокуратуре.

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