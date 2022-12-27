Появились версии убийства семьи из восьми человек в Макеевке в ДНР.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Макеевке в ДНР расстреляли восемь человек — одной из жертв оказался годовалый ребенок. Силовики уже задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело. Рассказываем, какие есть версии убийства семьи в Макеевке.
О трагедии стало известно в 21:15 накануне, 26 декабря. Убитых нашла соседка, которая услышала звуки многочисленных выстрелов. Со двора частного дома погибших был похищен автомобиль Skoda. На нем злоумышленники, предположительно, и скрылись. В Макеевке был объявлен план-перехват.
ВЕРСИЯ №1: УБИЙСТВО ИЗ КОРЫСТИ
Официальная версия правоохранителей звучит так:
- По «горячим следам» задержали ранее судимых жителей соседнего микрорайона, - рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики. Задержанные признались, что совершили преступление из корыстных побуждений. Цель – похитить автомобиль и ценное имущество.
ВЕРСИЯ № 2: МЕСТЬ
Однако в многочисленных комментариях под новостями о ЧП Интернет-пользователи выдвигают и другие версии. Например, месть.
- Или месть, или психиатрия, или препараты. Дети угону не помеха. Скорблю вместе с близкими, царствие небесное невинно убитым, - пишет один из Интернет-пользователей.
Но за что могли мстить убитым? Известно, что на месте трагедии были найдены тела супругов – 46 и 48 лет, а также их детей и внуков.
Соседи говорят: у семьи, по местным меркам был большой дом, дорогая машина. Жили дружно, дети ходили в школу и никогда ни с кем не конфликтовали.
На связь в комментариях вышли и те, кто хорошо знал семью:
- Это просто невиданное горе. Какие ценности? Они очень обычные люди были. Убить всех, даже детей… Что у них было брать?
ВЕРСИЯ №3: ЗАДЕРЖАЛИ НЕ ТЕХ
Есть и те, кто предполагает: задержали не реальных преступников, а тех, кто забрал автомобиль уже позже.
- Как-то не верится, что из-за кражи автомобиля было совершенно столько убийств, в том числе годовалого ребенка. Ну у воров же нет цели убивать? - предполагает один из сторонников этой теории.
- Обычно тот, кто идет на кражу, и тем более на угон, об убийстве даже и не помышляют, больше подходит убийство, - соглашается с ним другой. - А чтобы скрыться, взяли авто, которое потом и бросили. А "повязали" тех, кто позарился на брошенное авто.
Истинные причины трагедии предстоит выяснить специалистам.
ОФИЦИАЛЬНО: "ИЗЪЯЛИ ГРАНАТЫ И АВТОМАТ"
Известно, что к работе на месте происшествия были привлечены следователи-криминалисты. И позже в одной из квартир в соседнем Донецке были задержаны четыре человека. Там же нашли две гранаты, автомат АК-74 и три магазина к нему.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СК РФ сообщили, что действия злоумышленников подпадают под две статьи уголовного кодекса: «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». А это – длительные сроки заключения.
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