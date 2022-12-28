В Ростове места на действующих кладбищах могут закончиться в начале 2024 года

На 1 ноября 2022 года примерное количество захороненных на «Ростовском кладбище» лиц составляло 17 883. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участки для захоронений на действующем муниципальном кладбище города Ростова-на-Дону «Ростовское» могут закончиться уже к началу 2024 года.

Где предполагается хоронить усопших после этой даты, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал директор «Службы городских кладбищ» Антон Маненков.

ПОСТРОЯТ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ КЛАДБИЩА

По его словам, на 1 ноября 2022 года примерное количество захороненных на «Ростовском кладбище» лиц, с учетом родственных захоронений и урн с прахом, составляло 17 883. При этом зона собственно захоронений, общая площадь которого 399 753 квадратных метра, на эту дату была заполнена примерно на 69,54%.

Таким образом, открытое для прямых захоронений в июле 2019 года «Ростовское» кладбище всего за 3,5 года было заполнено более чем на две трети. И при нынешней скорости образования новых могил, отмечают в «Службе кладбищ», ориентировочная дата его закрытия придется на январь-февраль 2024 года. Возникает резонный вопрос: где будут хоронить усопших после этой даты? Но в ведомстве успокаивают — вопрос будет решен введением второй очереди кладбища на территории Мясниковского района Ростовской области

- Управление капитального строительства Ростова заключило контракт с Конструкторским бюро «ГСК «ДОН» на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и рабочей документации по объекту: «Строительство кладбища города Ростова-на-Дону (вторая очередь), - рассказал Антон Маненков.

НА «СЕВЕРНОМ» - МЕСТ ПОЧТИ НЕТ

Помимо «Ростовского кладбища» в донской столице действующим еще остается «Северное». Места для захоронений на этих территориях предоставляются на бесплатной основе. Но участки для прямых захоронений на последнем сейчас практически отсутствуют.

- В основном, на «Северном кладбище» производятся родственные захоронения, в том числе родственные захоронения урн с прахом, - пояснил Антон Маненков. - На 1 ноября 2022 года здесь было расположено приблизительно 499 528 захоронений.

Как поясняет специалист, из-за того, что архивные данные за отдельные периоды были утрачены, с учетом наличия родственных захоронений, указать точное количество захороненных на Северном кладбище лиц не представляется возможным.

Напомним, для родственных захоронений (погребение в одну могилу с ранее погребенным близким родственником — прим. авт.) в донской столице продолжают работать следующие кладбища: Братское, Пролетарское, Еврейско-Татарское, Александровское и Верхне-Гниловское. А вот Нижне-Гниловское кладбище отрыто только для захоронения урн с прахом.

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