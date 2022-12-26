Новое «Ростовское» кладбище заполнено захоронениями почти на 70%

Для проведения захоронений «Ростовское» кладбище было открыто осенью 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице зона захоронения муниципального кладбища «Ростовское» к началу ноября 2022 года была заполнена захоронениями практически на 70%. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник отдела правого и кадрового обеспечения Службы городских кладбищ Ангелина Есаулова.

- На 1 ноября 2022 года зона захоронения муниципального кладбища города Ростова-на-Дону «Ростовское» была заполнена примерно на 69,54%, - уточнила специалист.

По словам сотрудника, для проведения захоронений «Ростовское» кладбище было открыто осенью 2019 года. При этом на территории кладбища выделяют несколько зон: входная, ритуальная, административно-хозяйственная, зона захоронений, зона зеленой защиты и сервитут воздушных ЛЭП.

Как отметили в Службе городских кладбищ, на сегодня для прямых захоронений в донской столице открыто «Северное» и «Ростовское» кладбища. Родственные захоронения (погребение в одну могилу с ранее погребенным близким родственником — прим. ред. «КП — Ростов-на-Дону») можно производить на всех ростовских кладбищах, кроме Левенцовского и Нижне-Гниловского.

Напомним, самым большим кладбищем Ростова считается Северное. Здесь размещаются участки для захоронений на аллее Героев.

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