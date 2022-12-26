Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 9:06

Новое «Ростовское» кладбище заполнено захоронениями почти на 70%

В Ростове для прямых захоронений доступно всего две территории
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Для проведения захоронений «Ростовское» кладбище было открыто осенью 2019 года.

Для проведения захоронений «Ростовское» кладбище было открыто осенью 2019 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице зона захоронения муниципального кладбища «Ростовское» к началу ноября 2022 года была заполнена захоронениями практически на 70%. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала начальник отдела правого и кадрового обеспечения Службы городских кладбищ Ангелина Есаулова.

- На 1 ноября 2022 года зона захоронения муниципального кладбища города Ростова-на-Дону «Ростовское» была заполнена примерно на 69,54%, - уточнила специалист.

По словам сотрудника, для проведения захоронений «Ростовское» кладбище было открыто осенью 2019 года. При этом на территории кладбища выделяют несколько зон: входная, ритуальная, административно-хозяйственная, зона захоронений, зона зеленой защиты и сервитут воздушных ЛЭП.

Как отметили в Службе городских кладбищ, на сегодня для прямых захоронений в донской столице открыто «Северное» и «Ростовское» кладбища. Родственные захоронения (погребение в одну могилу с ранее погребенным близким родственником — прим. ред. «КП — Ростов-на-Дону») можно производить на всех ростовских кладбищах, кроме Левенцовского и Нижне-Гниловского.

Напомним, самым большим кладбищем Ростова считается Северное. Здесь размещаются участки для захоронений на аллее Героев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое кладбище Ростова уже на 62% заполнено могилами

Территорию собираются расширить после завершения проектно-изыскательских работ (подробнее)