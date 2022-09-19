В Ростовской области вандалы разрушили десять надгробий

Вандалы осквернили кладбище в Ростовской области. Фото: скриншот с видео, опубликованном в группе "Подслушано Каменск-Шахтинский"

В Ростовской области, в Каменск-Шахтинском, местные жители испытали шок, когда пришли на городское кладбище. Там вандалы осквернили десять могил, повалив надгробные памятники на землю.

- Я приехала 15 сентября в девять утра и увидела такую картину: наш памятник не просто повален, он в дребезги разбит и не подлежит восстановлению. Этот человек крушил все ногами, - рассказала горожанка.

Женщина предположила, что злоумышленник или злоумышленники причинили ущерб, равный, как минимум, 150 тысячам рублей.

А еще – испортили себе карму.

- Все же бумерангом вернется, - сказала жительница Каменска Шахтинска.

К слову, последствия акта вандализма горожане сняли на видео. На кадрах видно, что памятники лежат на земле, либо на ограде.

В полиции Ростовской области рассказали, что сейчас разыскивают злоумышленников.

- По факту случившегося идет проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что что неизвестные осквернили могилы ее родителей на Северном кладбище.

- Мы с мужем сделали двойное захоронение и поставили один памятник, затем обнесли участок металлической оградой, - пояснила ростовчанка. - Но хулиганы решили почему-то, что ограду необходимо переставить. Злоумышленники так и поступили, при этом снесли крест, который стоял у могилы. В результате участок около захоронения стал в разы меньше.

Женщина по этому поводу написала заявление в полицию. Сейчас идет проверка.

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