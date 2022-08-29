Ростовчанка пожаловалась на то, что неизвестные осквернили могилы ее родителей на Северном кладбище

Ростовчанка испытала шок, приехав к родителям, похороненным на Северном кладбище. Фото: предоставлено героиней публикации
Жительница донской столицы, Анна Антошина, испытала настоящий шок, когда приехала на Северное кладбище, где покоятся ее родители.
"ОГРАДУ - ПЕРЕСТАВИЛИ, А КРЕСТ - СНЕСЛИ"
- Мама и папа умерли с разницей в один месяц. Они ушли в 2013 году, но я до сих пор по ним безумно скучаю, - рассказала Анна корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
В понедельник, 29 августа, женщина решила съездить на могилу родителей. То, что она там увидела, повергло ее в настоящий шок.
Неизвестные не только передвинули ограду, но и снесли крест. Предоставлено героиней публикации
- Мы с мужем сделали двойное захоронение и поставили один памятник, затем обнесли участок металлической оградой, - пояснила ростовчанка.
Но неизвестные решили почему-то, что ограду необходимо переставить. Неизвестные так и поступили, при этом снесли крест, который стоял у могилы родителей. В результате участок вокруг могил стал в разы меньше.
"ПРОСТО ПОСМЕЯЛИСЬ В ЛИЦО"
- Я думаю, что это сделали для того, чтобы расширить участок у других захоронений. Не понимаю, почему за счет нас и почему не поставили в известность нашу семью? Еще и крест не удосужились поставить обратно! - продолжает женщина.
Анна не стала спускать ситуацию на тормозах. Отправилась в администрацию Северного кладбища.
- Там какие-то мужчины просто посмеялись мне в лицо, - продолжает Анна.
Поняв, что конфликт мирно не решить, женщина в этот же день подала заявление в Ворошиловский районный отдел полиции Ростова.
- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области.
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