Ростовчанка пожаловалась на то, что неизвестные осквернили могилы ее родителей на Северном кладбище

Ростовчанка испытала шок, приехав к родителям, похороненным на Северном кладбище. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница донской столицы, Анна Антошина, испытала настоящий шок, когда приехала на Северное кладбище, где покоятся ее родители.

"ОГРАДУ - ПЕРЕСТАВИЛИ, А КРЕСТ - СНЕСЛИ"

- Мама и папа умерли с разницей в один месяц. Они ушли в 2013 году, но я до сих пор по ним безумно скучаю, - рассказала Анна корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

В понедельник, 29 августа, женщина решила съездить на могилу родителей. То, что она там увидела, повергло ее в настоящий шок.

Неизвестные не только передвинули ограду, но и снесли крест. Предоставлено героиней публикации

- Мы с мужем сделали двойное захоронение и поставили один памятник, затем обнесли участок металлической оградой, - пояснила ростовчанка.

Но неизвестные решили почему-то, что ограду необходимо переставить. Неизвестные так и поступили, при этом снесли крест, который стоял у могилы родителей. В результате участок вокруг могил стал в разы меньше.

"ПРОСТО ПОСМЕЯЛИСЬ В ЛИЦО"

- Я думаю, что это сделали для того, чтобы расширить участок у других захоронений. Не понимаю, почему за счет нас и почему не поставили в известность нашу семью? Еще и крест не удосужились поставить обратно! - продолжает женщина.

Анна не стала спускать ситуацию на тормозах. Отправилась в администрацию Северного кладбища.

- Там какие-то мужчины просто посмеялись мне в лицо, - продолжает Анна.

Поняв, что конфликт мирно не решить, женщина в этот же день подала заявление в Ворошиловский районный отдел полиции Ростова.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области.

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