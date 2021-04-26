Северное кладбище в Ростове после ремонта превратилось в полосу препятствий

Люди каждый день жалуются на последствия благоустройства. Фото: Алексей ФОКИН

На Северном кладбище Ростова-на-Дону после благоустройства возникли серьезные проблемы. Теперь, чтобы добраться до могил, людям приходится преодолевать настоящую полосу препятствий. Всему виной - каменный настил, призванный украсить и разграничить участки. Рассказываем, как поход на могилу к родственникам превратился в марафон, и кто понесет за это ответственность.

Все началось еще несколько месяцев назад, когда на главном городском кладбище закончили работы по благоустройству. Теперь в соцсетях то и дело появляются видео с результатами деятельности подрядной организации. Свободную территорию между захоронениями вымостили каменной кладкой. Выглядит красиво, вот только забыли сделать переходы с одной стороны на другую. Людям, как альпинистам, приходится карабкаться по булыжникам, цепляясь за выступы руками и ногами.

О ПРОБЛЕМЕ ЗНАЮТ, НО РЕШИТЬ НЕ МОГУТ

2 мая ростовчане будут отмечать Пасху. И по традиции в этот день или, по правилам, на Радоницу, 11 апреля, отправятся на могилы своих родных. Наплыв людей обнажит проблему еще сильнее - волны возмущений избежать будет трудно. За разъяснениями "КП-Ростов-на-Дону" обратилась в МКУ "Служба городских кладбищ". Там признались, что знают о проблеме, но поделать ничего не могут.

- У нас все юристы на ушах стоят! Вопросом занимается прокуратура. Все дело в том, что подрядная организация, которая выполняла работы, допустила ряд ошибок, не сделала мостики, - пояснил сотрудник службы. - Мы не можем поставить их за собственный счет. Нам каждый день звонят пенсионеры, жалуются. Сейчас идет разбирательство. Когда решится вопрос, тоже мы не знаем.

Напомним, Северное кладбище Ростова имеет неофициальный статус городской достопримечательности. Оно считается одним из самых больших в Европе. На площади почти в 400 гектаров расположено около более полумиллиона захоронений.

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