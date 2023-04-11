Зачем на территории бывшего училища РАУ в Ростове стали жертвами медицинских опытов 6 тысяч человек

Тысячи дончан были замучены в настоящих фабриках смерти. Фото: Артур СЕЛИМОВ

11 апреля — памятная дата и для жителей Дона, и для наших соотечественников из других регионов. Именно в этот день в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд.

О зверствах фашистов на Дону, о жестоких фабриках смерти, действовавших в Ростове и области, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

МИЛЛЕРОВСКАЯ ЯМА

- Как уходят ветераны войны, так ушли и узники концлагерей, - начинает свой рассказ Владимир Иванович. - Они, в основном, были малолетними, но из-за тех испытаний, которые им пришлось пройти, не дожили до сегодняшнего дня.

Если верить документам, актам чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Ростова и области было замучено только военнопленных более 58 тысяч человек.

Волонтеры по косточке извлекают из земли останки людей, погибших от рук фашистов. Фото: Артур СЕЛИМОВ

На Дону же было 78 пунктов концентрации – в конце 1941 года и летом-осенью 1942 года. Самым страшным, хотя и мало известным, был Дулаг-125, вошедший в историю, как «миллеровская яма».

На территории Миллерово, в пяти местах после поражения наших войск в июле 1942 года, согласно немецкой картотеке было более 80 тысяч человек пленных. А после завершения боев, после зачистки территории Ростовской области, туда привозили и пленных, и то гражданское население, которое бежало из Сталинграда на Запад к своим родственникам. Так вот, по последним источникам, в «миллеровской яме» было уничтожено более 200 тысяч советских граждан.

РОСТОВСКИЕ ФАБРИКИ СМЕРТИ

- В Ростове же самым страшным местом был Гросслазарет №192, - продолжает историк. - На самом деле это была фабрика уничтожения, которая находилась на территории бывшего училища РАУ. Там в зверских невыносимых условиях были заморожены и стали жертвами чудовищных медицинских опытов около 6 тысяч человек.

В Сальском карьере смерти уничтожали, в основном, мирное население. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Есть книга политрука Ватина, написанная в 1943 году, сразу после освобождения Ростова, которая так и называется «Лагерь Смерти». Документы о преступлениях этого лагеря были использованы прокурором Руденко на Нюрнбергском процессе.

Помимо Гросслазарета в Ростове было и семь временных лагерей. На ипподроме – фильтрационный лагерь, куда сгоняли людей. В районе площади 2-й Пятилетки, там где сейчас 2-я колония ГУФСИН, был арбайтлагерь, рабочий лагерь Дулаг 102-Б. Самое страшное, оттуда брали детей покрепче. В карьере бывших кирпичных заводов на Змиевской балке, они копали рвы и ямы для массовых казней, становясь первыми жертвами. Ведь после того, как рвы были подготовлены, их расстреливали и в эти же рвы сбрасывали.

«МЫ ЭТУ ВОЙНУ ПРОИГРАЛИ»

- Змиевская балка в Ростове - мемориал жертвам фашизма, - продолжает Афанасенко. - Здесь по разным оценкам, с учетом тех находок, которые появляются в окрестностях и в наше время, было уничтожено более 30 тысяч мирных граждан, практически все еврейское население Ростова и несколько тысяч военнопленных.

На Дону было 78 пунктов концентрации. Фото: Артур СЕЛИМОВ

12 августа 1942 года из шести пунктов Ростова для истребления гнали сборные колонны людей в эти карьеры. Палач этого зверства, из зондер команды СС 10-А, который позже был осужден и расстрелян, записал в своем дневнике: «Мы эту войну проиграли. По одной простой причине:. Ростов – южный город, где огромное количество смешанных браков, и меня поразило, что никто из этих людей на последнем пути не оставил свою половинку. Ни еврейские жены своих мужей не бросили, ни наоборот».

Также лагеря были в Сальске, где в карьерах уничтожалось, в основном, мирное население – женщины и дети, сейчас найдено более 6 тысяч человек. Такие же лагеря были в Дубовском районе, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районе, в Морозовске. И это вскрыта только малая часть карьеров. Знаете, но когда держишь в руках маленькие черепа детей, с еще не заросшим «родничком», то это потрясает.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

- Когда мы говорим о жертвах войны, - уверен Владимир Иванович, – то вспоминаем не только о тех, кто погиб на фронте, под бомбежками, от голода и болезней. А еще и тех людях, которые целенаправленно уничтожались для того, чтобы зачистить территорию для новых хозяев.

Нигде не было такой концентрации союзников фашистской Германии, как в Ростовской области: армии Венгрии, Италии, дивизии Словакии, две армии румын, норвежские, шведские, датские добровольцы - это дивизии «Викинг», «Нортланд» и так далее. И весь этот нацистский интернационал зверствовал не хуже ССовских зондер-команд и фабрик уничтожения.

Когда мы говорим про 11 апреля, имея в виду восстания в немецких концлагерях, это память для нас. И наши дети, и наши внуки и их дети не должны забывать, что такое нацизм. Ему нет ни оправдания, ни срока давности. И никакое беспамятство не должно закрыть эти страницы нашей истории.

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