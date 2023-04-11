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Общество11 апреля 2023 14:58

Зачем на территории бывшего училища РАУ в Ростове стали жертвами медицинских опытов 6 тысяч человек

78 пунктов концентрации работали в Ростовской области в режиме фабрик смерти
Максим ЧУМАКОВ
Тысячи дончан были замучены в настоящих фабриках смерти.

Тысячи дончан были замучены в настоящих фабриках смерти.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

11 апреля — памятная дата и для жителей Дона, и для наших соотечественников из других регионов. Именно в этот день в 1945 году произошло восстание узников концлагеря Бухенвальд.

О зверствах фашистов на Дону, о жестоких фабриках смерти, действовавших в Ростове и области, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказал научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

МИЛЛЕРОВСКАЯ ЯМА

- Как уходят ветераны войны, так ушли и узники концлагерей, - начинает свой рассказ Владимир Иванович. - Они, в основном, были малолетними, но из-за тех испытаний, которые им пришлось пройти, не дожили до сегодняшнего дня.

Если верить документам, актам чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Ростова и области было замучено только военнопленных более 58 тысяч человек.

Волонтеры по косточке извлекают из земли останки людей, погибших от рук фашистов.

Волонтеры по косточке извлекают из земли останки людей, погибших от рук фашистов.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

На Дону же было 78 пунктов концентрации – в конце 1941 года и летом-осенью 1942 года. Самым страшным, хотя и мало известным, был Дулаг-125, вошедший в историю, как «миллеровская яма».

На территории Миллерово, в пяти местах после поражения наших войск в июле 1942 года, согласно немецкой картотеке было более 80 тысяч человек пленных. А после завершения боев, после зачистки территории Ростовской области, туда привозили и пленных, и то гражданское население, которое бежало из Сталинграда на Запад к своим родственникам. Так вот, по последним источникам, в «миллеровской яме» было уничтожено более 200 тысяч советских граждан.

РОСТОВСКИЕ ФАБРИКИ СМЕРТИ

- В Ростове же самым страшным местом был Гросслазарет №192, - продолжает историк. - На самом деле это была фабрика уничтожения, которая находилась на территории бывшего училища РАУ. Там в зверских невыносимых условиях были заморожены и стали жертвами чудовищных медицинских опытов около 6 тысяч человек.

В Сальском карьере смерти уничтожали, в основном, мирное население.

В Сальском карьере смерти уничтожали, в основном, мирное население.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Есть книга политрука Ватина, написанная в 1943 году, сразу после освобождения Ростова, которая так и называется «Лагерь Смерти». Документы о преступлениях этого лагеря были использованы прокурором Руденко на Нюрнбергском процессе.

Помимо Гросслазарета в Ростове было и семь временных лагерей. На ипподроме – фильтрационный лагерь, куда сгоняли людей. В районе площади 2-й Пятилетки, там где сейчас 2-я колония ГУФСИН, был арбайтлагерь, рабочий лагерь Дулаг 102-Б. Самое страшное, оттуда брали детей покрепче. В карьере бывших кирпичных заводов на Змиевской балке, они копали рвы и ямы для массовых казней, становясь первыми жертвами. Ведь после того, как рвы были подготовлены, их расстреливали и в эти же рвы сбрасывали.

«МЫ ЭТУ ВОЙНУ ПРОИГРАЛИ»

- Змиевская балка в Ростове - мемориал жертвам фашизма, - продолжает Афанасенко. - Здесь по разным оценкам, с учетом тех находок, которые появляются в окрестностях и в наше время, было уничтожено более 30 тысяч мирных граждан, практически все еврейское население Ростова и несколько тысяч военнопленных.

На Дону было 78 пунктов концентрации.

На Дону было 78 пунктов концентрации.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

12 августа 1942 года из шести пунктов Ростова для истребления гнали сборные колонны людей в эти карьеры. Палач этого зверства, из зондер команды СС 10-А, который позже был осужден и расстрелян, записал в своем дневнике: «Мы эту войну проиграли. По одной простой причине:. Ростов – южный город, где огромное количество смешанных браков, и меня поразило, что никто из этих людей на последнем пути не оставил свою половинку. Ни еврейские жены своих мужей не бросили, ни наоборот».

Также лагеря были в Сальске, где в карьерах уничтожалось, в основном, мирное население – женщины и дети, сейчас найдено более 6 тысяч человек. Такие же лагеря были в Дубовском районе, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районе, в Морозовске. И это вскрыта только малая часть карьеров. Знаете, но когда держишь в руках маленькие черепа детей, с еще не заросшим «родничком», то это потрясает.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

- Когда мы говорим о жертвах войны, - уверен Владимир Иванович, – то вспоминаем не только о тех, кто погиб на фронте, под бомбежками, от голода и болезней. А еще и тех людях, которые целенаправленно уничтожались для того, чтобы зачистить территорию для новых хозяев.

Нигде не было такой концентрации союзников фашистской Германии, как в Ростовской области: армии Венгрии, Италии, дивизии Словакии, две армии румын, норвежские, шведские, датские добровольцы - это дивизии «Викинг», «Нортланд» и так далее. И весь этот нацистский интернационал зверствовал не хуже ССовских зондер-команд и фабрик уничтожения.

Когда мы говорим про 11 апреля, имея в виду восстания в немецких концлагерях, это память для нас. И наши дети, и наши внуки и их дети не должны забывать, что такое нацизм. Ему нет ни оправдания, ни срока давности. И никакое беспамятство не должно закрыть эти страницы нашей истории.

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