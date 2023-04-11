Жителя Ростовской области, сломавшего челюсть 14-летней девочке, обвинили в нападениях на женщину и другого подростка

Пострадавшая девочка попала в больницу. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Азове Ростовской области 9 апреля 18-летний парень на глазах у прохожих сломал челюсть школьнице. Кадры происшествия с камеры видеонаблюдения распространились в СМИ и соцсетях. После этого несколько человек сообщили, что также сталкивались с агрессией мужчины. Одна из женщин заявила «КП-Ростов-на-Дону», что молодой человек избил ее сына, другая сообщила, что он напал на нее в общественном транспорте.

НАПАДЕНИЕ В МАРШРУТКЕ

Жительница Азова Наталья говорит, что столкнулась с Константином (имя изменено — прим. ред.) в маршрутке в феврале. По словам женщины, молодой человек всю дорогу «заваливался» на ее маленькую дочь. Как только женщина сделала парню замечание, произошел скандал.

— Он стал меня оскорблять, снимать на телефон. Я просила водителя остановиться но он продолжал ехать. В какой-то момент этот мужчина вынудил меня встать и после этого ударил меня в район переносицы. Дочь испугалась и закричала. И только после этого транспорт остановился, — вспоминает пострадавшая.

Она говорит, что вызвала на место полицию и скорую. Врачи диагностировали перелом носа — женщина зафиксировала травму и подала заявление в полицию.

— Все это время не было никаких новостей. Только на днях мне позвонили и сказали, что в возбуждении дела отказано. Объяснили, что это гражданский конфликт, нужно обращаться в суд. Что я и собираюсь сделать.

«ПЕРЕДАЙТЕ, ЧТО Я ЕГО УШАТАЮ»

Азовчанка Людмила подозревает Константина в том, что он участвовал в избиении ее 14-летнего сына. По словам женщины, 30 декабря мальчика позвали на «разборки», куда пришла компания парней постарше.

— Сына сильно избили. У него был перелом лицевой кости со смещением. Положили в больницу в Ростове. Пока он лежал в больнице, этот человек (Константин) звонил ему и угрожал: «Я тебя «разукрашу», если подашь заявление». Приходил в школу сына и говорил одноклассникам: «Передайте, что я его ушатаю».

Сын Людмилы выписался из больницы и снова стал ходить в школу. По словам женщины, в возбуждении дела было отказано из-за отсутствия медицинской справки.

— Я в самом начале спрашивала, нужно ли снимать побои. Мне сказали, что ничего не надо, ведь сын уже находится в больнице. Но теперь выясняется, что, оказывается, все-таки нужна какая-то справка, — объясняет женщина.

Напомним, проводится проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, полицейские опросили 18-летнего парня, который ударил школьницу.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей. По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством, — говорится в комментарии полиции.

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