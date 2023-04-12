Ростовчанин просит за автограф Юрия Гагарина 50 тысяч рублей

В Ростовскую область космонавт приезжал по приглашению Шолохова. Фото: из книги"Гагарин на Дону" Георгия Губанова.

В этом году 12 апреля исполняется ровно 62 года с первого орбитального полета вокруг Земли человеком. Тогда в 1961-м с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль «Восток-1», на борту которого был Юрий Гагарин. Полет продлился час и 48 минут.

С тех пор и началось освоение человеком космоса. Вот только летать к планетам не каждому дано. Здесь должны быть отменное здоровье и развитый вестибулярный аппарат. И пока одни мальчишки мечтают и готовятся стать космонавтами, другие ростовчане, как и положено потомкам купеческого города, решили продавать «космос».

ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ

В первых числах апреля на одной из досок объявлений в Ростове появилось фото с Гагариным. Но это не простая фотокарточка, на ней расписался сам Юрий Алексеевич. В объявлении парень особо подчеркнул, что фотография хранилась как семейная реликвия. Но до наших дней она дошло не в самом хорошем состоянии, а с небольшими заломами.

- Моя прабабушка в то время жила в Москве. Когда Юрий Гагарин первый раз прилетел из космоса, он на Красной площади раздавал автографы. И так вышло, что наша бабуля тоже его взяла, – хвастается ростовчанин. - Потом фото стало передаваться в нашей семье по наследству. Те, кто постарше ценили его и даже гордились, а мне оно не нужно, поэтому решил продать.

Это «ненужное» фото парень оценил в 50 тысяч рублей.

Другой дончанин предложил для продажи автограф самого молодого космонавта в истории Германа Титова. Цена - на 20 тысяч рублей меньше. Со слов продавца, автограф он получил при личной встрече с летчиком.

САТУРН НА НОЖКАХ И ВЫХЛОП ИЗ ВАТЫ

Мамочки первоклашек тоже в стороне от Дня космонавтики не остались. Женщины смекнули, что к этому празднику ребятишкам зададут сделать какую-то поделку. Вот родительницы и решили взять ситуацию в свои руки. Да так увлеклись творческим процессом, что выставили поделки на доски с Интернет-объявлениями. И просят за свои космические шедевры по несколько тысяч рублей.

Например, одна дончанка готова за день сделать для вашего чада целую галактику. А еще из пенопласта смастерить Сатурн.

Другая родительница научилась делать космонавтов из фольги и пластилина. А еще одна ростовчанка скомбинировала в одной поделке несколько техник. Сначала она делает фон, расписывает его гуашью. Затем из картона вырезает корпус для 3D-ракеты. После чего из фольги создает маленького космонавта. И чтобы все это выглядело реалистично, делает из ваты выхлоп, для чего она аккуратно разбирая ее на волокна и приклеивая к космическому кораблю.

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