«Она у нас бойкая!»: Ростовчанка задержала налетчика, напавшего на магазин с ножом

Полицейские задержали мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пролетарском районе Ростова только и разговоров о том, как 59-летняя продавщица продуктового магазина проявила смелость и находчивость, когда в торговый зал ворвался вооруженный мужчина.

«В ДОЛГ НЕ ДАЕТ»

Дело было в выходной день, поздно вечером. Для круглосуточного магазина - самое время продаж.

- Хорошо, других покупателей в магазине не было, а то неизвестно, чем бы дело закончилось, - вздыхает постоянная покупательница, которая как раз пришла в магазин за хлебом. - Но наша, молодец, не растерялась. Она в этом магазине трудится давно. Лет пять минимум. Но в долг, сколько себя помню, никогда не дает. Она очень серьезная

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, 34-летний житель Нижегородской области приехал в донскую столицу по делам. И, вероятно, решил поправить материальное положение криминальным способом.

Он заприметил продуктовый магазин в частном секторе. Видимо, рассчитывал, что раз охраны нет, то удастся без проблем поживиться. Зайдя внутрь, осмотрел прилавки, а после неожиданно достал нож и потребовал у продавца всю выручку из кассы. Но не тут-то было!

- В тот день работала Люба (имя изменено – прим. ред.) Она у нас бойкая, - говорит постоянная покупательница. - И в этот раз не растерялась.

«ОНА ЕГО ЗАБОЛТАЛА»

- Потерпевшая оказала активное сопротивление и незамедлительно обратилась в полицию, при этом не давая возможности злоумышленнику покинуть торговый зал до прибытия полицейских, - прокомментировали произошедшее в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

- Она его заболтала, не столько силу применила, сколько с помощью разговоров сумела выиграть время, - сообщил источник издания.

Сама же Любовь от комментариев отказалась.

- Мне сейчас не до прессы, - только и сказала женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

А напарница героини пояснила: «Понимаете, она сильно испугалась. Люба была в таком шоке! Вот сейчас отходит от стресса».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что налетчика задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье «Разбой».

Если суд признает вину незваного визитера, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отлупила елкой и закрыла в ларьке

Несколько лет назад в том же районе Ростова уже был подобный случай. Продавщица табачного ларька помогла задержать грабителя, который наставил на нее пистолет. Налетчик заявил ей, что это он убийца Кеннеди.

Ростовчанка сумела его заболтать до приезда полиции. Девушка потом призналась, что было страшно. Но силы духа ей придал маленький крестик на цепочке, который она всегда носила, как украшение. Правда, позже выяснилось – пистолет ненастоящий: он оказался то ли зажигалкой, то ли пневматикой.

А вот в другом районе Ростова - Первомайском продавщица наряжала новогоднюю елочку. Настроение праздничное. А тут заходит визитер то ли с пистолетом, то ли с ножом. И говорит: «Давай деньги!». Женщина не растерялась: отлупила его этой елкой. Загнала в угол своего ларька. Закрыла там. Дождалась полицейских и сдала его стражам порядка.

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