Ростовский риелтор продает старинные пасхальные атрибуты из чужой квартиры

У ростовчан для продажи на Пасху найдется все. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в это воскресенье, 16 апреля, православные отметят Пасху. К Светлому Христову воскресению дончане стали готовиться заранее – с первых чисел апреля. А в магазинах уже полным-полно куличей на любой вкус, цвет и размер кошелька.

Для тех, кто предпочитает печь куличи и пасхи сам, тоже появились различные наборы для выпечки. Но некоторые пошли другим путем. И решили поделиться с другими пасхальными атрибутами прошлых столетий. Не за бесплатно, разумеется.

НАХОДКИ XIX ВЕКА ОТ РИЕЛТОРА

Перед Пасхой мечтой всей хозяек становится поиск форм для куличей и пасок. А вот дончанин предлагает вниманию кулинаров не просто формы, а старинные, прямиком из XIX века. В наличии у мужчины сразу несколько пасочниц. И все разного размера. Но цена для всех одинаковая – 10 тысяч рублей.

Для тех, кто любит сам готовить, предлагают за десять тысяч старинную форму для паски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Формочки, скорее всего, сделаны из нержавеющей стали, - неуверенно признается продавец. - Я сам риелтор. Бывает, владельцы квартир отдают мне бесплатно разные старинные вещи: иногда бесплатно, а иногда - за символичную стоимость. А я потом все это продаю.

ЯЙЦО 160-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Другой ростовчанин продает пасхальное яйцо времен императора Александра II. Сувенир выполнен в технике папье-маше.

- Яйцо все время хранилось в специальной коробке и дневного света не видело. Поэтому отлично сохранилось и реставрации не требует, - нахваливает пасхальный сувенир собеседник. - Он без дефектов и с клеймом в виде двуглавого орла. Такой второй вещи в оригинальной упаковке и в отличном состоянии вы больше не найдете на просторах Интернета.

Продают и старинные яйца времен Российской империи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А еще продавец добавил, что антикварную вещицу делал сам Александр Лукутин, купец и фабрикант, специализировавшийся на производстве лакированных изделий из папье-маше. Более того мастер работал и делал сувениры на своей фабрике для императорской семьи.

Поэтому дончанин просит за такую редкость 120 тысяч рублей.

ПАСХА ИЗ НИТОК

Для ростовчанок, которые виртуозно владеют крючком, сейчас тоже золотая пора. Каких только милашеств они не вяжут. И пасхальных цыплят, и пасхальных куриц с разноцветными яйцами, и даже футляры на поллитровую банку в виде кулича. За свои труды в среднем просят от 500 до 1000 рублей. Связать любую пасхальную композицию могут за сутки, а то и меньше.

А еще на Пасху донские рукодельницы готовы за деньги сделать великолепные поделки из бумаги и ниток. Фото: ИВАНОВА Диана

Ну и без мам первоклашек никуда. Не успел пройти День космонавтики, где они тоже предлагали сделать за вашего ребенка поделку в школу или детский сад. Теперь дамочки стали придумывать необычные композиции из бумаги, ткани, ниток и других подручных средств для Светлого дня Пасхи.

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