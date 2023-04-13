Настоятель собора в Новочеркасске рассказал о распятии, которое «стало кровоточить»

Прихожане заметили "капельки крови" на распятии и показали настоятелю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прихожане Патриаршего Вознесенского войскового собора Новочеркасска сообщили, что в храме кровоточит распятие Иисуса Христа. По словам настоятеля Георгия Сморкалова, явление заметили в прошлом году, но широкой публике о нем стало известно только сейчас. Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону» подробнее о распятии и процессе, который с ним происходит.

ЗАМЕТИЛИ И ПОКАЗАЛИ ПРИХОЖАНЕ

По словам настоятеля, все началось больше года назад.

- В день начала спецоперации к нам приезжал молиться духовник нашего патриарха — схиархимандрит Илий Ноздрин, - вспоминает отец Георгий.

После этого, по его словам, внимательные прихожане на поклонном кресте стали замечать что-то похожее на капельки крови.

- Я не сам заметил, а прихожане увидели и мне показали, - вспоминает отец Георгий. - А после на это явление обратили внимание Антон и Виктория Макарские.

Как объяснил настоятель, звездные супруги — актер и певица — приезжали в прошлом году в третий по величине собор на территории бывшей Российской Империи и главный храм донского казачества для съемок фильма «Святыни России».

В новочеркасском соборе поклонный крест кровоточит уже больше года, и верующие относятся к этому спокойно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАСПЯТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РОВЕСНИКОМ СОБОРА

Само распятие, по мнению отца Георгия, настолько старинное, что может быть практически ровесником собора. На его памяти поклонный крест до этого не кровоточил. Явление настоятель называет «знаком Божиим». Но настоятель считает, что не нужно делать из произошедшего сенсацию.

- Это дается нам для утешения, для укрепления нашей веры в то, что Бог с нами. Что в дни этих испытаний он рядом, - говорит отец Георгий.

Однако это не первое удивительное явление, которое ему довелось увидеть.

- Когда я еще служил в Шахтах, видел, как мироточила икона Божьей Матери, написанная в первой половине 18 века, - привел пример Георгий Сморкалов.

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