В Патриаршем соборе Новочеркасска начало кровоточить распятие Иисуса Христа

Явление заметили в Патриаршем соборе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа. Об этом пишет газета «Молот» со ссылкой на настоятеля собора Георгия Сморкалова.

По словам настоятеля, происходящие с распятием процессы заметили перед началом специальной военной операции.

— Было такое ощущение, что проступают капельки крови, и это даже не я сам увидел, мне показали. Потом на это обратили внимание Антон и Виктория Макарские, когда приезжали к нам на съемки фильма «Святыни Ростовской области», — приводит издание слова Георгия Сморкалова.

Он называет явление «знаком Божиим». По мнению настоятеля, он был дан для подкрепления веры в то, «что с нами Господь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут отмечать Пасху в Ростове-на-Дону в 2023 году

Опубликована программа мероприятия на Пасху в Ростове-на-Дону 16 апреля 2023 года. (Подробности)