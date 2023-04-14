Пасха в 2023 году в Ростове-на-Дону: расписание богослужений, адреса главных храмов

Публикуем адреса, контакты храмов и расписание богослужений. Фото: ИВАНОВА Диана

Пасха в 2023 году в Ростове-на-Дону выпадает на 16 апреля. Основное празднование состоится в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы, но посетить божественные литургии и освятить куличи можно и в десятках других храмов донской столицы. Публикуем расписание богослужений на Пасху, адреса и контакты храмов.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Станиславского, 58, +7(863) 210-19-00.

Куличи освящать можно уже с 12.00 15 апреля. В 23.00 начнется пасхальная полунощница, после которой выдвинется Крестный ход.

Уже в воскресенье, 16 апреля, в полночь начнется Божественная литургия, в 5.00 — освящение куличей. В 17.00 — начало Пасхальной Великой Вечерни.

Старо-Покровский храм

улица Большая Садовая, 113Б, +7 863 263-80-88.

15 апреля с 12.30 до 22.00 — освящение куличей, с 23.00 - Пасхальная полунощница.16 апреля с полуночи - Пасхальное богослужение. Божественная литургия, а с 09:00 до 16:00 – Освящение куличей.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 1, +7 (863)-247-71-46.

15 апреля: 11.00-23.00 освящение куличей, 23.30 Пасхальная полунощница,

16 апреля: 00.01 Пасхальная Утреня, Крестный ход, 02.00 Божественная Литургия, 07.00-17.00 освящение куличей, 16.00 Великая Пасхальная Вечерня.

Сретенский храм

улица Детская, 254, +7 (863) 257-65-63.

В субботу, 15 апреля: с 11.00 и в течение дня — освящение куличей, 19.30 - Чтение Деяний Святых Апостолов, 23:30 – Полунощница.

16 апреля: в полночь — Пасхальная Заутреня и Литургия, после освящение куличей в течение всего дня, в 12.00 — Крестный ход, в 17.00 — Великая Вечерня и встреча Благодатного огня.

Константино-Всехсвятский храм

переулок Халтуринский, 101а, +7 (908) 192-35-20; +7 (863) 256-90-66;

15 апреля в 16.00 — Вечерня. Литургия, а в полночь 16 апреля — Утреня, затем Литургия.

Храм преполовения пятидесятницы

улица Всесоюзная, 165, +7 (928)-143- 47-62,

В субботу, в 23.15 — Пасхальная Полунощница, а в воскресенье, в полночь, Пасхальная утреня и Божественная литургия, в 12.00 — Крестный ход, в 17.00 — Великая Пасхальная вечерня.

Троицкий храм на Международной улице

улица Международная, 7а, тел. +7(863)244-90-99.

Храм Казанской иконы Божией Матери

проспект Космонавтов 16а / 32а, +7 863 292-65-31, +7 (863) 218-70-41, +7 (988) 947-67-62.

15 апреля с 12.00 до 23.00 — освящение куличей, 23.00 — Пасхальная полунощница, а 16 апреля — в полночь Пасхальное богослужение, Крестный ход и ранняя Божественная литургия, а поздняя — в 9.00, в 14.00 — встреча благодатного огня, в 15.00 — Пасхальная вечерня, с 6.00 до 14.00 — освящение куличей.

Благовещенский греческий храм

переулок Университетский, 58, +7 988 581-08-70.

В субботу с 12.00 до 20.00 — освящение куличей каждый час, 23.00 — Пасхальная полуночница, а в полночь воскресенья — Божественная литургия, с 8.00 до 16.30 — освящение куличей, в 17.00 — Пасхальная вечерня.

Свято-Александринское архиерейское подворье

улица Ченцова, 3, +7 (863) 223-69-60.

15 апреля 23.30 — Пасхальная полунощница, а с полуночи начнется Божественная литургия.

Храм Святого Георгия Победоносца

улица 339 Стрелковой Дивизии, 33, +7 (863) 246-53-31.

В субботу с 12.00 до 21.00 — освящение пасхальных куличей, в 23.00 — Пасхальная полунощница, в полночь на воскресенье — Пасхальная заутреня и Божественная Литургия, а с 3.00 до 20.00 — освящение пасхальных куличей и яиц.

Храм святой великомученицы Ирины

проспект Ленина, 54, +7(863) 292-49-70.

Храм Димитрия Ростовского

улица Муравьева, 28б, +7 (863) 220-34-71, +7 (863) 236-01-10.

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