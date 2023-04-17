В Ростовской области женщины стали продавать б/у протезы для увеличения груди

Протезы груди есть на любой размер и форму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В разгар весны ростовчанки стали продавать грудные импланты. Бум на искусственную молочную железу дошел до того, что продают не только жительницы крупного мегаполиса, но и из ближайших сел и станиц. Мы решили узнать причины продажи, а еще выяснили у хирурга - каждой ли подойдет такое добро.

- Имплант второго размера. Очень качественный. Продаю в связи с изменением размера, но изначально был слегка великоват, - говорится в объявлении.

Во время разговора с продавцом выяснилось: то, что хозяйка объявления называет имплантом, на самом деле - экзопротез, предназначенный не для внутреннего, а для внешнего ношения.

- Он подойдет тем, у кого вырезана грудь после онкологии, - разъясняет продавец.

По словам собеседницы, со здоровьем у нее все в порядке. Просто никогда не устраивал размер ее молочных желез. Вот и пошла на такой шаг: делать операцию по увеличению груди боится. Приобрела новые накладки, а эти выставила на продажу.

- Они сделаны из прочного силикона, как новенькие, - нахваливает товар хозяйка. - До тела никогда не прикасались: сначала их помещают в специальный мешочек, а потом вставляют в специализированный под эти цели бюстгальтер.

Кстати, один такой б/у протез выйдет в две тысячи рублей.

Другая дама продает протез восьмилетней давности на левую грудь за 500 рублей. Причина такой низкой цены – порез на силиконе чуть ли не до половины самого импланта.

А третья уверяет, что сама активно пользуется таким аксессуаром. Продает упаковку, которая лежала про запас. Правда, подойдет ее товар не всем: у женщины - седьмой размер груди.

- Силикон на присосках, не упадет. Налетай! - призывает дончанка.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«ЕСЛИ ОТЕКИ - НЕ ПОДОЙДУТ»

Андрей Сопрыкин, хирург, Ростов-на-Дону:

- Наружные протезы из силикона, они же экзопротезы, применяются для сокрытия отсутствия груди у женщин после мастэктомии – операции по удалению молочной железы. Есть разные разновидности таких протезов. Самые легкие и невесомые делаются из текстиля. А вот силиконовые имеют средний вес.

Если у женщины маленькая грудь, и она хочет приобрести такие протезы, чтобы визуально увеличить бюст и чувствовать себя уверенно, то можно. Если говорить о б/у накладках, тоже ничего страшного, так как они вставляются в разрезы на бюстгальтере, предназначенном для таких целей. Но есть накладки, которые не нужно никуда вставлять. Они сразу крепятся на тело. Такие экзопротезы лучше покупать новыми. Но есть противопоказания. Носить протезы не рекомендуется тем, у кого есть склонность к отекам.

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