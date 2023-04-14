Погода на Пасху 2023 в Ростовской области: синоптики предупреждают о заморозках и дождях

В ночь на Пасху синоптики прогнозируют заморозки. Фото: ИВАНОВА Диана

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху 2023 в Ростовской области. Теплом ни суббота, ни воскресенье не порадуют, а ветер и даже дождь к вечеру в некоторых районах ждать стоит. Публикуем прогноз на выходные 15 — 16 апреля.

В Ростове-на-Дону в субботу, 15 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-6, днем +8-10 градусов.

В воскресенье, 16 апреля, обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 7-12 метров в секунду, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +1-3, днем столбики термометров покажут +12-14.

По Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду, ночью местами с порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-7 градусов, во второй половине ночи и утром местами столбики термометров опустятся ниже нуля — ожидаются заморозки до -1 -4 градусов. Днем температура плюсовая: +6-11, местами до +14.

В воскресенье в основном обойдется без осадков, лишь к вечеру местами по югу области пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный 7-12 метров в секунду, днем местами с порывами до 15-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от нуля до +5, а во второй половине ночи и утром подморозит от -1 до -4, днем потеплеет до +9-14.

Напомним, пасхальные богослужения пройдут во всех ростовских храмах. Главные празднование состоится в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы. В субботу, 15 апреля, в 23.00 начнется Пасхальная полуночница, за ней пройдет Крестный ход, а в полночь состоится Божественная литургия. С 5.00 прихожане смогут освятить куличи.

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