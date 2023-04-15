Зачем казаки на Пасхальную службу в церковь брали сало и колбасу

Донской краевед рассказала, как на Дону встречали праздник Светлого Христова Воскресения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православие всегда было одним из столпов казачества, и нередко казаков величали «воинами Христовыми». Даже традиционный ныне Новый год не отмечали с таким размахом, как Рождество. И, разумеется, Пасха, то есть день Воскресения Христова, был для казаков необычайно значимым праздником, к которому загодя готовились. Поэтому и он обрастал чисто казачьими привычками.

О пасхальных традициях казаков в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказала ростовский краевед Галина Астапенко.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА

- В то время все держали пост, - делится Галина Даниловна, - за исключением болящих, детей и служивых казаков. К Пасхе готовились очень торжественно: прежде всего это выражалось в том, что убирали тщательно двор, мыли и украшали свой дом. Так, на окна вешались накрахмаленные занавески. Комоды покрывали белыми вязаными скатертями. В куренях тогда преобладали темные цвета, они заменялись светлыми, белыми. Все блистало чистотой, белизной, а дом наполнялся запахом испеченных куличей.

Пасхе предшествовала страстная неделя. В Чистый Четверг обязательно все купались. И в этот же день уже можно было начинать готовить ритуальную еду: печь куличи и красить яйца. Сначала красили только в красный цвет, потом стали расписывать. Те яйца, что были окрашены при помощи красителей, назывались крашенками, а те что расписывались – писанками. Потом в быту казаков начали появляться и деревянные, стеклянные, собрания серебряных и даже золотых яиц.

БИТКИ ДЛЯ ВСЕХ

- В день самого праздника столы ломились от приготовленной еды, - продолжает краевед, - Очень поощрялось угощать с пасхального стола нищих, убогих и больных. Казаки обязательно следовали этому обряду и старались как можно больше сделать добрых дел.

Обязательно шли на литургию, причем шли целыми семьями со стариками и грудными детьми. Служба начиналась в 11 ночи и продолжалась до самого утра. Ранним утром освящали куличи и яйца, а еще - сало, колбасы, соль, мак, и так далее. Считалось, что обряд освящения придавал ритуальной еде магические свойства.

Когда казаки приходили домой, сразу разговлялись, но перед этим яйцо разрезали на части по количеству членов семьи, и каждый съедал кусочек. Это должно было способствовать крепости и здоровью членов семьи. Играли в так называемые «битки»: . Брали яйца и били носиком. И тот, чей носик на яйце не разбивался, считался более удачливым, а проигравший отдавал ему свое разбитое яйцо.

ПРАЗДНИК СОРОК ДНЕЙ

- Следующее воскресенье после Пасхи называлось Красная горка, - продолжает Галина Остапенко. - Это было время сватовства и свадеб.

Вторник, спустя неделю после Пасхи, назывался Радоницей. Обязательно шли на кладбище, встречались, как говорили, со своими усопшими предками, оставляли им ритуальную еду, пели песни и выпивали. При встрече обязательно говорили друг другу Христос Воскресе, а в ответ слышали Воистину Воскресе, трижды целовались.

И такое приветствие было обязательным в течении сорока дней, до праздника Вознесения Христова.

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