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Общество15 апреля 2023 5:00

Зачем казаки на Пасхальную службу в церковь брали сало и колбасу

Донской краевед рассказала, как на Дону встречали праздник Светлого Христова Воскресения
Максим ЧУМАКОВ
Донской краевед рассказала, как на Дону встречали праздник Светлого Христова Воскресения.

Донской краевед рассказала, как на Дону встречали праздник Светлого Христова Воскресения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православие всегда было одним из столпов казачества, и нередко казаков величали «воинами Христовыми». Даже традиционный ныне Новый год не отмечали с таким размахом, как Рождество. И, разумеется, Пасха, то есть день Воскресения Христова, был для казаков необычайно значимым праздником, к которому загодя готовились. Поэтому и он обрастал чисто казачьими привычками.

О пасхальных традициях казаков в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказала ростовский краевед Галина Астапенко.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА

- В то время все держали пост, - делится Галина Даниловна, - за исключением болящих, детей и служивых казаков. К Пасхе готовились очень торжественно: прежде всего это выражалось в том, что убирали тщательно двор, мыли и украшали свой дом. Так, на окна вешались накрахмаленные занавески. Комоды покрывали белыми вязаными скатертями. В куренях тогда преобладали темные цвета, они заменялись светлыми, белыми. Все блистало чистотой, белизной, а дом наполнялся запахом испеченных куличей.

Пасхе предшествовала страстная неделя. В Чистый Четверг обязательно все купались. И в этот же день уже можно было начинать готовить ритуальную еду: печь куличи и красить яйца. Сначала красили только в красный цвет, потом стали расписывать. Те яйца, что были окрашены при помощи красителей, назывались крашенками, а те что расписывались – писанками. Потом в быту казаков начали появляться и деревянные, стеклянные, собрания серебряных и даже золотых яиц.

БИТКИ ДЛЯ ВСЕХ

- В день самого праздника столы ломились от приготовленной еды, - продолжает краевед, - Очень поощрялось угощать с пасхального стола нищих, убогих и больных. Казаки обязательно следовали этому обряду и старались как можно больше сделать добрых дел.

Обязательно шли на литургию, причем шли целыми семьями со стариками и грудными детьми. Служба начиналась в 11 ночи и продолжалась до самого утра. Ранним утром освящали куличи и яйца, а еще - сало, колбасы, соль, мак, и так далее. Считалось, что обряд освящения придавал ритуальной еде магические свойства.

Когда казаки приходили домой, сразу разговлялись, но перед этим яйцо разрезали на части по количеству членов семьи, и каждый съедал кусочек. Это должно было способствовать крепости и здоровью членов семьи. Играли в так называемые «битки»: . Брали яйца и били носиком. И тот, чей носик на яйце не разбивался, считался более удачливым, а проигравший отдавал ему свое разбитое яйцо.

ПРАЗДНИК СОРОК ДНЕЙ

- Следующее воскресенье после Пасхи называлось Красная горка, - продолжает Галина Остапенко. - Это было время сватовства и свадеб.

Вторник, спустя неделю после Пасхи, назывался Радоницей. Обязательно шли на кладбище, встречались, как говорили, со своими усопшими предками, оставляли им ритуальную еду, пели песни и выпивали. При встрече обязательно говорили друг другу Христос Воскресе, а в ответ слышали Воистину Воскресе, трижды целовались.

И такое приветствие было обязательным в течении сорока дней, до праздника Вознесения Христова.

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