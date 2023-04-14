У Бога нет табеля о рангах: Как правильно отметить Пасху, рассказали в Донской митрополии

В Ростовской епархии рассказали, почему вопрос о том, что можно, а что нельзя делать на Пасху, в корне не верен. Фото: ИВАНОВА Диана

16 апреля все православные христиане отметят великий праздник - Пасху. Как правильно провести этот светлый день, рассказал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ПРАЗДНИКА

- Пасха Христова - это главный христианский праздник, - начал разговор Игорь Павлович. - Существует 12 великих праздников, их еще называют двунадесятые, но Пасха в их число не входит. Она стоит настолько над ними, настолько высоко и отдельно, что даже такие слова, как двунадесятый, величайший праздник к ней не подходит.

Это основа всей веры. От пасхального праздника начинается весь богослужебный круг. Весь календарь строится именно от нее. Она - начало всего, начало христианства.

- У многих ростовчан представление о праздновании Пасхи заканчивается знаниями лишь о куличах, крашеных яйцах и радостном приветствии "Христос Воскресе!". Это правильно?

- Конечно, традиционно можно сказать, и, наверное, это правильно было бы, сказать, что очень важна суть, очень важно содержание и невероятно важно, чтобы человек понимал, что он празднует. Что он перед этой Пасхой провел пост в той или иной степени. Чтобы он пришел в храм. Это все правильно, это все нужно.

Но не надо забывать и о таком явлении, как культура. Она складывается именно из таких артефактов. Когда в центре празднества находится религиозное событие, оно формирует вокруг себя и одежды, и другие предметы, и традиции, и обычаи, и какие-то игры, народные гуляния. Сказать, что это плохо, я не могу, потому что свято место пусто не бывает. Если в центре будет какая-нибудь Баба-яга или тыква пустобрюхая, тогда возле этих артефактов будет строиться какая-то другая культура.

И когда мы с высокомерием относимся к факту, что те или иные наши христианские праздники становятся на уровень народной культуры, – в этом есть и хорошее зерно. Потому что эта одежда, пока еще только одежда, очень часто помогает и внутреннему содержанию подтянуться. А вот если внешне одежда будет совершенно другой, какой-то языческой, какой-то суровой, нацистской, еще какой-то, то и внутреннее содержание вряд ли придет.

Поэтому я бы просто порадовался, что люди хотя бы на этом уровне празднуют Пасху. В духовной жизни тоже есть такой принцип, что по зубам дают пищу: кому-то твердую, а кому-то жидкую, кому-то молоко, а кто-то и орех сможет разгрызть. Поэтому, если человек на уровне домашнего праздника, посиделок, пасхальных освящений яиц и куличей отмечает этот праздник – это уже неплохо. Он уже с нами. Он уже в нашем культурном коде. А потом, со временем, нарастет все остальное.

"НИКАКОГО ЯЗЫЧЕСТВА В ЭТОМ НЕТ"

- Есть два разных факта. Одни говорят, что крашение яиц на Пасху - это языческая традиция, а другие - что она пошла от римского императора.

- Вот видите! Вот сейчас мы с вами и приходим к тому, о чем я говорил. Постоянно культуры друг с другом всегда соперничают. И это сейчас проявляет себя неоязыческая культура, которая придумывает, что и блины на Масленицу - это языческие мотивы. Хотя даже исследователи этого вопроса, славянского фольклора и истории, даже они говорят, что это не так. Это абсолютно христианский элемент с народными обертонами и какими-то особенностями. Ничего подобного в язычестве не было.

Но вот когда пришло христианство на Русь, то, естественно, наш творческий народ начал выдумывать вокруг этих праздников что-то бытийное. Это очень в центре всей христианской философии: Бог – абсолютный дух, инородный дух, пришел в плоть и кровь нашей истории, а значит - и нашей культуры, и нашей кухни, и нашей жизни, и даже нашей одежды. И то, что народ постепенно свою веру оформляет в какие-то интересные обычаи – крашение яиц, верба, или зелень на Троицу, - ничего в этом плохого и никакого язычества в этом нет.

А что касается исторического предания, то, действительно, еще древнегреческие источники, свидетельствуют о Марии Магдалине, которая на встрече с римским императором рассказала ему весть о воскресшем Спасителе, на что он ответил: невозможно, чтобы человек воскрес, точно так же, как если бы белое яйцо стало красным. И согласно этому преданию яйцо покраснело.

"БУДЕТ РАДОСТЬ ПАСХАЛЬНАЯ"

- Для встречи праздника, хватит ли прийти в церковь, освятить куличи и яйца, поставить свечи и пойти домой за праздничный стол? Или все-таки нужно отстоять службу, пройти Крестный ход, причаститься?

- У Бога нет табеля о рангах, по которому он будет нас измерять. Нет никакой линейки, которую Он поставит и скажет: «Это ты сделал, а это - нет. Восемь пунктов из десяти выполнил – проходи. Меньше пяти – ну, извини, контрольный пакет акций не на твоей стороне». И это точно язычество: представление того, что Бог от нас требует выполнения бесчисленных действий.

Вот самый популярный вопрос - что можно, а чего нельзя? Это из-за непонимания того, что такое христианство по своей сути. Это уникальное отношение человека к Богу и Бога к человеку. Поэтому не заморачивайте свою голову по поводу того, что вот нужно сделать то, то, то... А если не сделаете, то и радости вообще не будет. Будет радость Пасхальная.

Если же все-таки идти по проторенным рельсам, то, конечно, каждый христианин в этот праздник должен внутренне чувствовать, что он должен быть там, где центр этого праздника – Божественная литургия, ночная служба. Кто может.

Кто не может – утром будут службы в некоторых храмах. Ну, а если и такой возможности нет, тогда можно прийти 16 апреля в 17.00 в Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь будет Великая Пасхальная Вечерня. Эта служба не длинная, около часа. Но именно там будет и официальное поздравление главы митрополии, там будут проходить пасхальные песнопения, и может быть даже будет встреча Благодатного огня. Если в этом году удастся доставить его из Иерусалима в наш город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ростов доставят частицу Благодатного огня

В ночь на 16 апреля в Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы пройдет праздничное Пасхальное богослужение. Перед божественной литургией состоится Крестный ход вокруг храма, который начнется ровно в полночь (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасха в 2023 году в Ростове-на-Дону: расписание богослужений, адреса главных храмов

В какие дни можно освятить куличи на Пасху 2023 в Ростове, когда пройдут крестный ход и божественная литургия (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Погода на Пасху 2023 в Ростовской области: синоптики предупреждают о заморозках и дождях

Дожди, заморозки и ветер ожидаются на пасхальные выходные в Ростовской области (подробности)