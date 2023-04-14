Когда в Ростов доставят частицу Благодатного огня

В Ростов-на-Дону доставят частицу Благодатного огня. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростов-на-Дону доставят частицу Благодатного огня. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в пресс-службе Донской митрополии.

В ночь на 16 апреля в Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы пройдет праздничное Пасхальное богослужение. Перед божественной литургией состоится Крестный ход вокруг храма, который начнется ровно в полночь.

Перед Пасхальным богослужением в Кафедральный собор доставят Благодатный огонь. Вопрос с его доставкой сейчас прорабатывается. Сложность заключается в особенном маршруте: в связи с СВО, старые пути доставки недоступны.

- Может произойти стечение обстоятельств, когда огонь привезут прямо во время службы. Но без Благодатного огня или с Благодатным огнем Пасха Христова принесет радость каждому, кто придет в эту ночь на службу, - рассказал изданию пресс-секретарь донской митрополии Игорь Петровский.

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