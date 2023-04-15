Ученые из Ростова получили соединения для разработки более эффективных препаратов от рака

Испытания проходили в Институте неорганической химии им. Николаева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Южного федерального университета и Института неорганической химии им. А.В. Николаева получили противоопухолевые комплексы меди. Исследования специалистов показали, что эти соединения активнее убивают раковые клетки, чем существующие препараты.

Как пояснили в ЮФУ, для лечения онкологии широко используются препараты на основе комплексов платины. Они эффективны, но токсичны, могут вызывать аллергию и снижать иммунитет. Еще один недостаток — неизбирательность действия. Соединения на основе кобальта, меди, цинка и железа имеют меньше побочных эффектов и более широкий спектр действия. Поэтому ученые обратили внимание на эти соединения, в частности на комплексы меди.

Участники исследования предположили, что синтез бисгидразонов и комплексов меди на их основе установит взаимосвязь между структурой и противоопухолевым действием соединений. Таким образом можно было понять, как комплексы меди действуют на раковые клетки.

В Институте неорганической химии им. Николаева провели испытания синтезированных соединений против клеток карциомы гортани и раковых клеток печени. Эксперимент проводился вне живого организма, в искусственных условиях.

Ученые обратили внимание на цитотоксическую активность комплексов меди — их способность убивать раковые клетки. Оказалось, что она в несколько раз превышает активность популярных коммерческих препаратов.

— Есть вероятность, что в будущем полученные результаты внесут существенный вклад в разработку новых противораковых лекарств, — пояснили в университете.

Сейчас ученые планируют продолжить исследовать комплексы меди и более детально изучить связь между строением соединений и их противоопухолевым действием.

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