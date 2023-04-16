Божественная литургия началась в полночь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовчане начали отмечать Светлое Христово Воскресенье. Освящение куличей началось еще 15 апреля, а в ночь на 16 апреля в храмах прошли богослужения и Крестный ход. Рассказываем, как празднуют Пасху 2023 в Ростове-на-Дону.

Напомним, с 12.00 возле главного храма города, Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы началось освящение куличей. В субботу здесь собрались десятки жителей.

Освящение куличей проходило в Ростове и 15 апреля. Фото: Лейла МИРИШОВА

В 23.00 в соборе состоялась полунощница, после которой прошел Крестный ход. В полночь началась Божественная литургия. Рано утром, в 5.00 прихожане могут освятить куличи. Напомним, в 17.00 — начало Пасхальной Великой Вечерни.

Люди приходят к храму не только с куличами, но и с цветами. Фото: Лейла МИРИШОВА

Верующих уже поздравил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, Пасха для церкви — начало всего: истории, богослужебного года, новой жизни. Он отметил, что «только через любовь человек способен укрепиться в вере и быть с Богом как на страшной Голгофе, так и у Его Живоносного Гроба».

— Деятельное проявление любви к ближним – это наша проповедь о Воскресшем Христе всему сомневающемуся миру. Будем верны любви, что питала веру святых жен-мироносиц и сделала из простых рыбаков великих апостолов. С Пасхой Господней, дорогие мои! — говорится в обращении митрополита на сайте епархии.

Сотни ростовчан отмечают главный православный праздник. Фото: Лейла МИРИШОВА

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