В Ростовской области мужчина избил водителя, два дня ездил на его иномарке, а потом сбросил машину в овраг

Спустя неделю угонщик сбросил машину в овраг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области вынесли приговор жителю Ремонтненского района, который избил знакомого и угнал его автомобиль. Подробности рассказали в районном суде.

Все произошло в октябре прошлого года в одном из сел района. Обвиняемый поссорился со знакомым — конфликт быстро перерос в драку. Мужчина несколько раз ударил оппонента по лицу и в грудь, а когда тот упал, — стал наносить удары ногами.

Избив пострадавшего, подсудимый сел в его Hyundai Accent. Ключ был в замке зажигания, так что мужчина просто завел иномарку и уехал. Какое-то время угонщик катался по улицам села, а потом бросил авто возле одного из частных домов.

Неизвестно, почему никто не заинтересовался местоположением украденной машины. Только почти через неделю злоумышленник вернулся к автомобилю и, судя по всему, решил от него избавиться. Он отправился в соседнее село и, добравшись там до плотины, подогнал Hyundai к оврагу. Мужчина положил кирпич на педаль газа, выжал сцепление, включил скорость на коробке передач, после чего бросил сцепление. Иномарка поехала и упала в огромную яму.

Вскоре после преступления подозреваемого в преступлении задержали. Позже выяснилось, что избитый хозяин автомобиля после нападения попал в больницу — врачи зафиксировали травмы средней тяжести. В отношении задержанного возбудили дело сразу по трем статьям «Причинение вреда средней тяжести», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Умышленное уничтожение имущества».

Ремонтненский районный суд признал мужчину виновным.

— Окончательно назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — сообщили в суде.

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