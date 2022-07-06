Угнал машину — и на море: в Ростовской области задержали лихача-угонщика

На чужом железном коне 22-летний парень хотел умчать от проблем подальше. Фото: Алексей ФОКИН

Ох уж это лето - кружит головы и толкает на рисковые поступки. Только вчера ростовчане удивлялись, как это 29-летний парень решил прокатить девушку на свидании с ветерком и угнал машину, а теперь - новая ситуация.

Другой угонщик, что называется — психанул. Азовские инспекторы задержали водителя, угнавшего автомобиль, чтобы поехать на море. Как в любой захватывающей истории, без женщины не обошлось. Как полиция сорвала намечавшийся «мальчишник», узнали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ? ДОСТАЛИ!

Ночь на вторник, 5 июля, не задалась сразу для нескольких азовчан. По предварительным данным, молодой парень, ему всего-то 22 года, повздорил с женой и решил освежиться — умчать от проблем подальше, на море. А для хорошей компании прихватил с собой друга.

Вот только одна загвоздка — чтобы отправиться на курорт, нужно было посреди ночи где-то взять машину и срочно. Как выяснится позже , нашли. Земляк - владелец «шестерки», обнаружил, что его «ласточка» бесследно исчезла.

- В полицию поступило сообщение о том, что примерно с часу до трех ночи во дворе многоэтажного дома по улице Васильева неизвестный угнал ВАЗ-21065 — собственность 30-летнего местного жителя, - рассказали в ГИБДД.

На пути к мечте о море внезапно встал пост ДПС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕДУ Я НА МОРЕ

Ориентировку на угнанный автомобиль передали личному составу. И скоро, в половине четвертого утра, «шестерку» заметили на пути к нему — теплому морю.

- Сотрудники поста ДПС азовского межмуниципального отдела МВД на дороге «Азов — Ейск» остановили похожую «шестерку», которая ехала со стороны села Займо-Обрыв в сторону села Кагальник в Азовском районе, - продолжили в отделе пропаганды.

За рулем оказался 22-летний местный парень, а вместе с ним пассажир-ровесник, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Водитель честно объяснил инспекторам, что поругался с женой и решил угнать машину, чтобы съездить на море с приятелем.

Полицейские, может, по-человечески и посочувствовали, но закон есть закон: не всяким способом можно осуществлять мечту. Обоих подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции, где водитель признался в угоне и дал показания.

- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Автомобиль был возвращен законному владельцу, - рассказали в полиции.

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