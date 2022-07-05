Ростовчанин во время свидания хотел покорить сердце возлюбленной, а оказался в полиции

Полицейским удалось задержать угонщика. Фото: скриншот в видео пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове 29-летний мужчина решил неординарным способом добиться симпатии от женщины. Вначале кавалер прогуливался с дамой сердца, разбавляя романтические беседы алкоголем, а затем решил прокатить девушку с ветерком.

ОТВЕРТКА И ПРОВОДА

Вот только незадача – машины у мужчины не было. Зато в кармане завалялась отвертка. Ею он и открыл дверь чужой «десятки», припаркованной около дома хозяина. Затем, соединив провода зажигания, завел автомобиль и умчал на нем вместе со своей спутницей.

Какое-то время мужчина колесил по Ростову, а потом пропажу машины обнаружил владелец. Он сразу же позвонил в полицию. Оперативники объявили план «Перехват».

На пересечении Лелюшенко – Штахановского машину заметили полицейские. Лейтенанты потребовали от водителя остановиться. Но злоумышленник не собирался просто так сдаваться и нажал на газ. Правоохранители начали преследование.

ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Пытаясь уйти от погони, подозреваемый съехал на грунтовую дорогу, но через сотню метров въехал в бетонный блок. После чего злоумышленник и пассажирка выскочили из салона, и бросились наутек.

Кстати, гонки попали на камеру регистратора, установленного на патрульной машине. Сотрудники полиции быстро догнали беглецов, доставили в отдел, а машину вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Мера пресечения избирается, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину ростовчанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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