"Думали простуда, оказался рак": Маленький беженец из Алчевска живет в Ростове и мечтает о настоящем празднике на Новый год

Врачи не сразу обнаружили страшную болезнь. Фото: Личный архив героя публикации

На долю шестилетнего Вени из Алчевска выпало много испытаний: с 2019 года мальчик борется с раком крови, а в феврале из луганской больницы его эвакуировали в Ростов. Как и все дети, Веня мечтает о настоящем празднике с подарками, но его родным сложно выкроить на это деньги. Вся надежда на неравнодушных людей.

СТРАННАЯ ХРОМОТА

Веня рос здоровым активным мальчиком, в два с половиной годика пошел в детский сад. Проблемы начались после того, как ребенок переболел вирусным мононуклеозом.

- В организме сына произошел какой-то сбой. У него начались кашель, насморк, отит… Веню положили в больницу. Лор винил во всем аденоиды, - вспоминает мама мальчика Наталия Дьячкова.

Веня рос здоровым активным мальчиком. Фото: Личный архив героя публикации

После выписки ребенок вернулся было к обычной жизни, пошел в детский сад, но «простуда» атаковала его с новой силой. Кроме того, он начал хромать на одну ногу. Родители отвели сына к ортопеду, но ни он, ни другие специалисты не нашли патологии.

В итоге Вениамина направили из Алчевска в Областную детскую клиническую больницу в Луганске. Там он прошел углубленное обследование. Анализы показали, что у трехлетнего мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Рак крови. Для родных это стало громом среди ясного неба.

ОСТАНОВКА СЕРДЦА

- Сыну назначили химиотерапию. Лечение проводили с помощью капельниц. Во время одной из процедур у Вени произошла остановка сердца. Он пробыл в реанимации две недели. Похудел с 16 килограммов до девяти, потерял способность двигаться. Пришлось восстанавливаться с помощью массажа и лечебной физкультуры, - рассказала мама онкобольного ребенка.

Мальчик провел в больнице девять месяцев. Наконец, опасная болезнь ослабила хватку. Веню выписали из стационара, но он продолжал принимать лекарственные препараты дома. Периодически Наталия привозила его в Луганск на контрольные обследования. А позже рак вернулся. И атаковал еще более беспощадно.

ПРАЗДНИК ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

- У сына начались сильные головные боли. Врачи констатировали рецидив. Я не могу описать все, что с нами происходило. Мне не хотелось жить, - вспоминает мать. - Венечка не успел забыть больницу, как ему надо было возвращаться обратно, испытывать боль, страх и страдания.

Мама отчаянно борется за жизнь сына. Фото: Личный архив героя публикации

Мальчика госпитализировали в октябре прошлого года. Назначили высокодозную химиотерапию. Ему приходилось по шесть дней лежать под капельницей, не вставая с кровати. Потом следовал перерыв в несколько недель, и все начиналось сначала. Мама отвлекала его, как могла: читала книги, показывала мультфильмы на планшете…

Тошнота, слабость, судороги, реанимация – через что только не прошел пятилетний ребенок. Новый год он провел под капельницей, как и свой день рождения – 5 февраля.

- Я даже не сказала, что у него праздник. Не хотела расстраивать. Проплакала весь день, - вспоминает Наталия. – Зима пролетела мимо нас, сын видел снег только в окно.

В то время многие лекарства на Донбассе стали дефицитом. Маме больного ребенка приходилось обращаться в благотворительные фонды, чтобы приобрести препараты для химиотерапии (речь шла о сотнях тысяч рублей, - прим. авт.). И приезжать за ними в Россию.

В РОСТОВ НА «СКОРОЙ»

21 февраля пациентам сообщили об экстренной эвакуации.

- Признаться, я страшно переживала за сына, ведь он успел пройти шесть курсов химии из десяти, - говорит собеседница.

На двух машинах «скорой помощи» Веню вместе с другими детьми привезли в Ростов, в Областную детскую клиническую больницу. Здесь его снова обследовали и продолжили лечение. Позже госпитализировали в ростовский онкоцентр, где назначили еще и лучевую терапию.

Большую часть своей жизни Веня вынужден проводить в больницах. Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас мальчик наблюдается в больнице на дневном стационаре. Принимает противоопухолевый препарат. живет вместе с мамой, старшим братом и бабушкой в студенческом общежитии.

- К сожалению, сыну нельзя бывать среди других детей: из-за ослабленного иммунитета он рискует подхватить инфекцию, - вздыхает мать. - Веня устал от болезни, спрашивает, когда все закончится. Он очень любит гулять, кататься на велосипеде, самокате, играть в подвижные игры… А сейчас вынужден сидеть дома. Но главное, что мой сыночек со мной, мы вместе и не одиноки – нас поддерживают добрые люди.

ВАЖНО!

Семья онкобольного мальчика будет признательна за настольные игры, конструктор и творческие наборы, которые помогут скрасить будни ребенка. Принести подарки для Вениамина и других детей-беженцев можно в Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица Орбитальная, 1-б.

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