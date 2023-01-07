«Мадам, фуршет подан!»: как клиенты наряжаются в Дедов Морозов, сами нарезают салаты и дарят конфеты в новогодние праздники, рассказала сотрудница ростовской автозаправки

В канун торжества некоторые посетители стараются подарить праздничное настроение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну что, вот и подошел к концу увлекательный марафон: «раз, два, три, елочка гори». Под звенящие звуки бокалов Новый 2023 год, наконец, постучался в двери. Одни встретили долгожданного «кролика» в кругу родных, другие отправились на шумную вечеринку, ну, а третьи праздновали 31 декабря на рабочем месте в компании коллег. И последнее - не самый приятный подарок под елку, считает сотрудника одной из ростовских заправок.

Девушка рассказала, как два года подряд встречала новый год у бензоколонки, получала от посетителей подарки в виде салатов, шампанского и поздравления от самого деда Мороза

ФИЛИАЛ ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКИ

- Устраиваясь на работу в АЗС, точно была уверена, что это ненадолго: мол, поднакоплю денег, получу опыт и пойду себе дальше, но не тут-то было, - улыбаясь начинает рассказ Ирина. – Вот уже три года шутливо называю себя королевой бензоколонки. Нет, ну а что - деньги хорошие, коллектив веселый, еще и полный соцпакет, ну просто сказка. Теперь точно понимаю коллег, которые задержались здесь на 10, а то и на 15 лет.

Понятное дело, что любая, даже самая классная работа – это не только приторный сахар, нотки неприятного перца тоже забегают в чат. Например, особенно больно, когда смена выпадает в ночь на 1 января. Два года подряд дежурила в таком графике. Особенно грустно утром. Примерно с 4 утра весь город погружается в сон и лишь одинокие волки - они же таксисты заезжают к нам на огонек. Если часов до 9 утра таких «бродяг» насчитается хотя бы 10, считай уже хорошо.

А вот 31 декабря обычно весело. В канун торжества некоторые посетители стараются подарить тебе праздничное настроение. Приносят килограммы мандаринок, шоколадок и конфет.

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРАЗДНИК СТАЛ ДЛЯ ВАС ВОЛШЕБНЫМ»

- Особенно хлебосольными оказались жители Донбасса, многие из них частенько проезжают нашу заправку на пути в Ростов, - делится девушка. — Вот, например, 28 декабря познакомилась с юношей из Донецка. Подойдя к прилавку, он очень скромно попросил раздать вай-фай, поскольку в других местах не раз отказывали. Ну разве можно оставить человека в беде? Я тут же стала раздавать сигнал со своего телефона, ведь рабочий роутер частенько барахлил. Потом мы разговорились, угостила его чаем, показала, где поблизости снять недорогую койку на ночь. А парнишка в знак благодарности очень тепло поздравил с наступающим и вручил в подарок целый пакет со сладостями. Ну разве это не новогоднее чудо?

Шапка оленя одна из самых популярных в новогоднюю ночь. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вообще в первый год особого праздника с коллегами не устраивали, но без сюрпризов не обошлось. Примерно в 11 часов вечера заехал очень веселый товарищ в шапке оленя. С собой у него была целая тара с "Мимозой" и две бутылки шампанского. Подошел на кассу, заказал нужную колонку, а затем выдал: мол, девушка, вы такая прекрасная, хочу, чтобы этот праздник стал для вас волшебным. После он гордо поставил на прилавок бутылку с пузырьковым, миску салата и произнес: «Мадам, фуршет подан». Я же посмеялась, думаю: во дает!

Мужчина тем временем настаивал, нет, говорит, принцесса, это тебе. Сам готовил, с наступающим. После забрал кошелек и уехал. И пусть, салат был нарезана очень крупными кусками, зато чувствовалось, что от души.

ВНЕЗАПНЫЙ ДЕД МОРОЗ

А вот в свой второй Новый год на рабочем месте девушка подошла к празднику с полной серьезностью:

– Мы с коллегами заранее принесли продукты, кто - охлажденную курочку, кто - картошку, кто - грибы. Потом все это запекли в рабочей духовке, оформили петрушкой, сервировали праздничный стол и вуаля! Пока не было клиентов проводили старый год, посмотрели обращение Президента, обменялись подарками.

Правда, ровно в этот момент на заправку пожаловали странные товарищи. В 23:55 они припарковались возле колонки и давай ждать чуда: видимо надеялись, что сейчас мы их заправим. А нет! По правилам, после боя курантов еще минут 15 мы не имеем право ничего делать, ведь в это время гремят салюты, а вдруг что случится. Поняв, что заправки не будет, граждане встретили Новый год в машине, а затем уехали.

Не обошлось и без внезапных поздравлений. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А вот в этом году на смену вместо меня вышла младшая сестренка, она в деле новенькая, работает без малого полгода. Анька говорит, как и в прошлом году коллеги своими силами устроили мини-торжество, причем вышло, по ее словам, очень даже неплохо. Заказали заранее пиццу, соки, - ели, отдыхали, смотрели салюты. Не обошлось и без внезапных поздравлений. Днем к ним на смену заехал мужчина лет 40, заказал нужный номер, оплатил, а затем решил добавить интриги. Мол, вечером всех ждет сюрприз. И каково же было удивление коллектива, когда в 10 вечера зашел самый настоящий Дед Мороз, а рядом была его доченька в наряде Снегурки. Аня поначалу даже не узнала в нем того самого мужчину. Но дедуля не растерялся: мол, расскажите-ка мне стишок. Сестренка вспомнила что-то про зеленую елочку, а за это чудо-дед вручил ей шоколадку. Вот это, я понимаю, праздник!

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- Лучше, конечно, не загружаться едой и алкоголем в новогоднюю ночь. Если это уже случилось, то попробуйте воздержаться от переедания хотя бы в Рождество. Идеальный ужин — это мясо либо рыба, и салат. Тем более, сейчас не модно готовить гору еды, которая потом портится после застолий, - говорит Ксения Усолкина.(подробности)