«Убираем сахар»: посленовогодний детокс от ростовской модели, которая весит больше ста килограммов

Модель. которая стала известной благодаря пышным формам, рассказала о том, как прийти в форму после перееданий.Фото: официальная страница Ксении Усолкиной в соцсети

Ксения Усолкина из Ростова-на-Дону построила карьеру модели на том, от чего многие стремятся избавиться - на лишних килограммах. Сейчас известная ростовчанка весит около 102 килограммов. Недавно она сделала липосакцию и увеличила грудь с помощью имплантов, и теперь считает свою фигуру идеальной.

«Я ДОСТИГЛА СВОЕГО ИДЕАЛА»

Ксения пояснила, что под нож пластического хирурга легла не ради того, чтобы похудеть.

- Просто хотела скорректировать форму тела. Мне всегда нравилась фигура «песочные часы», и вот я достигла своего идеала,- сказала она.

Несмотря на то, что Ксения довольна собой, за фигурой она продолжает тщательно следить. Модель рассказала, как прийти в форму после праздников

- Лучше, конечно, не загружаться едой и алкоголем в новогоднюю ночь. Если это уже случилось, то попробуйте воздержаться от переедания хотя бы в Рождество. Идеальный ужин — это мясо либо рыба, и салат. Тем более, сейчас не модно готовить гору еды, которая потом портится после застолий, - говорит Ксения Усоликна.

УБИРАЕМ КАРТОФЕЛЬ И МАЙОНЕЗ

Ну а если вместе с праздниками пришли и лишние килограммы, то избавиться от них можно с помощью корректировки питания — просто уберите мучное и сладкое.

При этом диеты Ксения не рекомендует.

- Они имеют временный эффект. После быстрого сброса веса он имеет свойство также быстро возвращаться, - рассказывает модель плюс-сайз.

Сама же модель уже давно вычеркнула из своего рациона такие продукты, как картофель и майонез, что советует сделать и другим женщинам, следящим за собой.

- А если надо убрать пару-тройку килограммов, то отказываюсь от сахара в чистом виде, - делится Ксения.

Бодибилдер Владимир Муран раскрыл секреты сушки. Фото: официальная страница Владимира Мурана в соцсети

РОМАШКА И МОЛОКО — В ПОМОЩЬ

65-летний Чемпион Европы по бодибилдингу, фитнес-тренер Владимир Муран также дал советы по поводу того, как быстро привести себя в форму.

- Похудеть на пару — тройку килограммов за две недели можно легко. В случае экспресс-похудения сначала из организма выводится вода. На этом принципе основаны все программы подготовки спортсменов перед соревнованиями. К примеру, атлету надо попасть в свою весовую категорию, а у него два-три лишних кило. Он за два дня от них избавляется, просто уменьшая объем жидкости, - рассказывает Владимир Муран. – За две недели человек может потерять до семи литров жидкости и уменьшить объемы.

Правда, спортсмен предостерег, что при «сушке» главное – не перегнуть палку и не довести организм до обезвоживания.

- В качестве помощника используйте отвары ромашки, зверобоя, зеленого чая. Они неплохо выводят лишнюю жидкость из организма. Неплохо с этой задачей справляется и молоко, - добавил тренер.

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