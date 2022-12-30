«Руку - на талию и не жмитесь к елке»: о правильных фото в Новый год рассказала 102-килограммовая модель из Ростова

Ксения Усолкина прославилась благодаря лишним килограммам. Фото: соцсети Ксении Усолкиной

Ксения Усолкина из Ростова-на-Дону построила карьеру модели на том, от чего многие стремятся избавиться - на лишних килограммах. Еще лет восемь назад она весила почти 150 кг и работала на железной дороге. Ради смеха приняла участие в «Мисс РЖД» и выиграла. А потом были развод и решение избавиться от ненавистных кило. Похудела почти на 50 кг.

- Но, по-прежнему, была и остаюсь девушкой с формами, - улыбается она.

ПУТЬ К УСПЕХУ

После того, первого в жизни конкурса красоты, были и другие: «Леди Шарм» , «Мисс Русь» и международный «Mrs Universal» в Турции. И каждый раз Ксения возвращалась с короной победительницы. Сейчас ростовчанка – хозяйка двух модельных школ для женщин нестандартной красоты. При этом продолжает строить свою карьеру модели. Ее фото в Сети собирают тысячи лайков и комплиментов.

Модель учит девушек любить себя. Фото: соцсети героини публикации

В канун Нового года, когда многие женщины в красивых платьях будут стараться запечатлеть момент на фото, мы попросились модель XXL дать советы о том, как верно позировать перед объективом.

- Если говорить о дамах нестандартных размеров, то встать боком – не самый удачный вариант. Так может выпирать животик, - подмигивает собеседница. - Поэтому смотрим на особенности фигуры и стараемся спрятать недостатки и подчеркнуть достоинства.

А еще есть несколько золотых правил позирования. Не жмитесь к стенке или к предметам. Не становитесь вплотную к елке. Между человеком и предметом на кадре должен оставаться воздух. Если прижмемся, к примеру, лицом к шарику, то сольемся с ним, и на фото будем выглядеть шире, чем есть на самом деле.

РУКУ – НА ТАЛИЮ И НЕ САНТИМЕТРОМ НИЖЕ!

Еще одна рекомендация, которая подойдет и женщинам плотной комплекции, касается позы.

- Часто девушки совершают ошибку, когда во время фотографирования кладут руку на линию бедра. Тем самым они зрительно расширяют свою фигуру. Правильно будет положить кисть с собранными пальчиками на талию, - продолжает Ксения.

Модель обожает загорать и фотографироваться в ярких купальниках. Фото: соцсети Ксении Усолкиной

Еще одно золотое правило – в кадре должно быть две руки и две ноги, при этом можно встать вполоборота.

- И еще, помните, что постановочные кадры уже не модны. Сейчас важна естественность, эмоции. Поэтому во время фотосессии смейтесь, кидайтесь друг в друга подушками. Можете пощекотать ребенка, если это семейный снимок. Эти живые кадры, где вы полны эмоций, будут самыми крутыми, - говорит ростовчанка.

«НЕ ХОЧУ ГЛАМУРА»

А еще модель рассказала, как сама будет встречать Новый-2023.

- В этом году не хочу ресторанов и гламура. Мы с подругой поедем в Казань, будем встречать 2023-й на городской площади, пить детское шампанское, гулять и радоваться жизни, - рассказывает модель.

И несмотря на то, что в новогоднюю ночь по–прежнему актуальны блестки, причем, как в одежде, так и в макияже, сама модель встретит праздник в теплом спортивном костюме, шубе и валенках.

- В Казани же мороз и снег, - улыбается она. – Да и главное, на самом деле, не то, в каком платье быть, а то - с какими эмоциями встречать следующий год.

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