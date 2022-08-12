Пропагандировавшая бодипозитив 102-килограммовая модель pluse-size откачала жир с ног, боков, живота и вставила в грудь импланты

Теперь Ксения все чаще фотографируется в ярких купальниках. Фото: предоставлено героиней публикации

Ростовчанка Ксения Усолкина построила карьеру модели на том, от чего многие стремятся избавиться - на лишних килограммах.

РАЗВЕЛАСЬ И ПОХУДЕЛА НА 50 КИЛО

Еще семь лет назад 152-кг эколог на железной дороге ради смеха приняла участие в «Мисс РЖД» и выиграла. А потом были развод и решение избавиться от ненавистных кило. Итог – минус 50 кг за полтора года и дело пошло.

Уже через три года после этого она отправилась на городской конкурс красоты «Леди Шарм» и снова победа. А дальше - триумф во всероссийском конкурсе «Мисс Русь» и в международном - «Mrs Universal» в Турции. Очарованный Никас Сафронов пообещал даже написать портрет харизматичной красотки.

Ксения любит жизнь и сочные краски. Фото: предоставлено героиней публикации

Сейчас ростовчанка – хозяйка двух модельных школ для женщин нестандартной красоты. При этом продолжает карьеру модели. А еще и ведет свой блог, в котором пропагандирует бодипозитив и любовь к себе. Ксения призывает: женщина принимать себя в любой форме и в любом возрасте.

Поэтому заявление о том, что в ноябре она ложиться под нож хирурга вызвало у поклонниц вопросы. Но, как объяснила Ксения, первая липосакция, через которую она прошла, вовсе не было связана с ее стремление сбросить лишнее.

- Я всегда мечтала о фигуре «песочные часы», - говорит она. - Но после рождения сына у меня висели живот и бока. Решила скорректировать это с помощью пластического хирурга.

Операция прошла успешно, модель осталась довольна результатами.

Ксения Усолкина с гордостью демонстрирует новую грудь и талию. Фото: предоставлено Ксенией Усолкиной

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

И вот ровно через полгода, как гром среди ясного неба – Ксения заявила, что опять готова на «тяжелую артиллерию» по улучшению тела. На этот раз модель надумала скорректировать форму ног и груди. Сказано – сделано!

- Липосакцию и коррекцию груди делал тот же врач. Меня не устраивала форма груди – она была обвисшей. Но просто подтянуть грудь, без имплантов, можно было бы, только уменьшив ее размер. Что для моей фигуры – непозволительная роскошь, - смеется модель pluse-size.

К слову уже спустя две недели после второй липосакции пышная красотка полностью пришла в форму.

- Работы слишком много, я не могла позволить себе долго валяться в кровати, - подмигивает ростовчанка.

Сегодня Ксения весит как и прежде 102 килограмма. С момента последней операции, говорит модель, вес меньше не стал.

- Пока присутствуют отеки. А вот объемы везде, кроме груди, ушли на семь сантиметров, - светится от счастья модель.

Точную сумму, потраченную на операции, Ксения не называет.

- Могу лишь сказать, что теперь я – точно женщина на миллион, - намекнула на траты Усолкина.

И вот после сложных операция Ксения решила устроить для себя настоящий праздник – свое 38-летие она отметила на Черном море с двадцатью подругами. Причем, девушки не просто посидели в ресторане. На набережной в Лазаревской женщины устроили настоящее шоу в красных купальниках.

День рождения Ксения встретила на море вместе с подругами. Фото: Предоставлено Ксенией Усолкиной

- Специально выбрали такой цвет, потому что нам нравится привлекать к себе внимание. Ведь это же прекрасно, когда оборачиваются вслед и осыпают комплиментами. Я считаю, что женщина должна быть красивой всегда, - улыбнулась модель.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Вес уйдет через полгода»

Юсуп Хатуев, пластический хирург, Ростов-на-Дону:

- То, что вес не изменился после откачки жира – вполне нормальная история. Липосакция не направлена на снижение веса, цель такой операции - изменение контуров тела. Более, того, после операции вес может увеличиться. Случается, что организм набирает вес в качестве компенсации, потому что любая операция воспринимается организмом как травма. Поэтому, говоря простым языком, организм набирает вес с запасом, на случай, если травма вновь повториться.

В основном, пациента «заливает» на пару килограммов. Но затем вес уходит. Стоит помнить, что после операции до шести месяцев могут держаться отеки, из-за чего стрелка на весах будет показывать больший вес, чем до липосакции. Они уходят, примерно, через полгода после хирургического вмешательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бодипозитив или жирная правда»: известная модель плюс-сайз объявила конкурс нестандартной красоты

И получила в ответ оскорбления от фитнес-тренера (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Парень на шпильках, скучные стихи и сверхоткровения»: Модель plus size отдала корону «Мисс Русь»

Ростовская красавица передала трофей новой победительнице конкурса и стала членом жюри (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Известная модель плюс-сайз, откачавшая жир с живота и боков, похвасталась вау-эффектом после операции

И призналась, что заплакала от счастья, когда увидела в зеркале новую себя (подробнее)