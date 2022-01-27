Так и не похудевшая после липосакции 112-килограммовая модель из Ростова учит других принимать и любить себя

Ксения Усолкина уверена, что женщина должна наслаждаться собой. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в Instagram

Ксения Усолкина, известная ростовская модель, построила блестящую карьеру благодаря тому, от чего многие девушки пытаются избавиться. Лишние килограммы стали залогом ее успеха. В модельный бизнес женщина пришла при весе больше ста килограммов из обычного офиса. Ксения добилась больших успехов на подиуме, а еще открыла две модельные школы.

Но в середине прошлого года женщина ошеломила поклонников тем, что решилась на липосакцию.

Ростовчанка стала востребованной моделью, а еще основала собственную модельную школу. И вот – как гром среди ясного неба – Ксения заявила, что легла под нож хирурга ради фигуры «песочные часы».

Ксения Усолкина решилась на липосакцию ради фигуры "песочные часы"

С момента операции прошло уже почти полгода. И, как оказалось, поклонники модели «плюс-сайз» зря опасались, что женщина превратится в худышку.

Как рассказала Ксения корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», после работы хирурга она не похудела.

- Но эстетически мне теперь красиво, и я ощущаю я себя еще более уверенной - сказала Ксения Усолкина.

Кстати, после операции в жизни модели произошли большие изменения. Она переехала в Москву, но при этом в Ростове продолжает бывать довольно часто.

- В связи с тем, что на Дону – две школы, приходится мотаться из одного города в другой, - поясняет ростовчанка.

А еще модель учит девушек и женщин быть Музами.

- «Я наслаждаюсь собой» - главный принцип Музы. Это состояние, когда женщина, думая о себе, растворяется от удовольствия. Это самая высокая степень «балдения», когда женщина сходит с ума от себя, она безумно любит себя, возбуждается от того, что обладает таким прекрасным телом. Это - женственность и сексуальность, слитые в единое целое, - говорит Ксения.

При этом, уверена модель, чем больше женщина нравится себе, тем больше она нравится и противоположному полу.

- Тем больше благ дает ей Вселенная, - продолжает модель.

Именно эти принципы лежат в основе курсов для Муз. Кроме того, Ксения Усолкина помогает женщинам полюбить себя с помощью фотосессий.

- Это первый шаг к принятию себя, - сказала Ксения Усолкина.

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