В Ростове-на-Дону стокилограммовая модель, сделавшая себе имя благодаря пышным формам, легла под нож хирурга

Ксения Усолкина сделала пластическую операцию. Фото: предоставлено героиней публикации

Ростовская модель Ксения Усолкина, известная ростовская модель, построила блестящую карьеру благодаря тому, от чего многие девушки пытаются избавиться. Лишние килограммы Ксении стали ее залогом успеха.

В модельный бизнес женщина пришла из обычного офиса, в котором трудилась за копейки. Сейчас 36-летняя ростовчанка при весе больше ста килограммов – востребованная фотомодель, основательница модельной школы и победительница различных конкурсов красоты.

А еще – популярный блогер. В своем аккаунте в «Инстаграме» она выступает за бодипозиив, учит девушек любить себя в любом весе и принимать себя такими, какими создала природа.

И вот – как гром среди ясного неба – Ксения заявила, что легла под нож хирурга ради фигуры «песочные часы». Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с моделью и узнал, что толкнуло женщину на такой шаг.

Ксения Усолкина сделала себе карьеру благодаря пышным формам. Фото: предоставлено героиней публикации

«ДА, Я – ЗА БОДИПОЗИТИВ»

- Да, я действительно выступаю за бодипозитив. Но в рамках разумного. Если у человека есть какой-то недостаток, который мешает ему чувствовать себя комфортно, то почему бы не обратиться к специалисту, - говорит Ксения.

По ее словам, она решилась на сложную операцию , - липоабдоминопластику, - из-за того, что после похудения обвисла кожа на животе и боках.

- Я сбросила 50 килограммов. Несмотря на то, что в моей жизни есть и спорт, и массажи, кожа после такого похудения, конечно, обвисла. Я не могла позволить себе обтягивающие вещи, так как некрасиво выпирали бока. И даже корректирующее белье не спасало. Хочу подчеркнуть, что моей целью являлась именно коррекция силуэта, а не превращение себя в женщину с размером s, - продолжает модель.

Кстати, подписчики в «Инстаграме» поддержали Ксению, а вот мама долго сопротивлялась решению дочери.

- Года три я хотела сделать эту операцию, и столько же времени мама не благословляла. Но недавно попала на консультацию к чудесному хирургу с говорящей фамилией – Живой. И поняла, что именно этому специалисту готова доверить себя. И в этот раз мама не стала меня отговаривать, - делится Ксения.

Кстати, модель призналась, что ей в клинике сделали отличную скидку на операцию, которая в пластической хирургии считается одной из самых дорогих.

- Врачи пошли мне на встречу потому, что все эти годы я работала на свой бренд и сделала себе имя, - объяснила модель.

«РЕВЕЛА ВЗАХЛЕБ»

Женщина признается, что очень боялась ложиться под нож и делать общий наркоз. Оно и понятно – операция сложная, длится четыре часа.

- За пару дней до дня «икс» ревела взахлеб. Было так страшно, что я просто сорвалась и уехала из города к морю, - продолжает Ксения.

Но, к счастью, опасения оказались необоснованными.

Операция прошла успешно. Женщине убрали лишний жир, а еще отрезали растянутую кожу на боках и животе.

- Даже растяжки мои убрали и изменили пупок. Правда, на животике теперь горизонтальный шов от бока до бока. Если он будет мне мешать, то просто сделаю на нем татуировку, - продолжает модель.

Ксения Усолкина после операции обрела фигуру своей мечты. Фото: предоставлено героиней публикации

В клинике Ксения пробыла не долго. Уже через сутки после операции ее выписали домой. А на пятый день модель отправилась на шоппинг.

- Сейчас ношу компрессионное белье. На весах пока – минус два килограмма. Но это из-за того, что не спали отеки. Но еще раз говорю – снизить вес не являлось самоцелью. На боках после операции пока огромные гематомы. В зоне живота пропала чувствительность. Но так и должно быть. Компрессионное белье мне носить еще около полутора месяцев. А весь период восстановления займет примерно полгода, - рассказывает модель.

Несмотря на непростой процесс реабилитации, Ксения не жалеет о том, что решилась на операцию. Говорит, что для нее это – еще одна достигнутая цель и шаг к себе.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Ксения Усолкина стала участницей шоу «Давай поженимся». Там она надеялась встретить свою вторую половинку, но только вот жених оказался не под стать донской красавице.

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